Губернатор ХМАО дала прогноз по объемам добычи нефти в регионе

В Югре по итогам года вырастет добыча нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре по итогам 2021 года вырастет добыча нефти. Такой прогноз во время ежегодной пресс-конференции сделала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Если брать итоги десяти месяцев, то у нас добыто на 1,2 миллиона тонн нефти больше, чем за десять месяцев 2020 года. Мы на основании данных недропользователей прогнозируем добычу нефти в 2021 году лучше, чем в 2020 году», — прокомментировала глава региона. Положительная динамика, связанная с объемом добычи нефти, положительно скажется на параметрах окружного бюджета на 2022 год и позволит выполнить все взятые на себя окружными властями обязательства.

При этом губернатор ХМАО отметила, что по оценкам специалистов, к 2050 году в мире будет отмечаться снижение потребления углеводородов и про дальнейшие перспективы региона нужно думать уже сейчас. «Здесь будет работать фактор истощения минерально-сырьевой базы. Кроме того, углеводороды — это энергоресурс, но и незаменимое сырье для всей нефтехимической промышленности, нефтегазовой промышленности. Полагаю, что энергопереход — это не только изменение вектора потребления углеводородов, но и рациональное использование их», — считает Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО рассчитывает на изменение налогового законодательства для нефтяной отрасли. В нынешнем виде оно делает нерентабельным разработки старых или обводненных месторождений.