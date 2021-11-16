В России от коронавируса скончалось 1240 человек

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Рейд по соблюдения масочного режима в транспорте и на объектах торговли. Челябинск, протокол, эпидемия, полиция, масочный режим, коронавирус, covid, ковид
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончалось 1 240 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 36 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 240 летальных исходов», — пишет оперштаб.

С 9 ноября смертность держится на уровне более чем 1200 человек в сутки. Всего на сегодняшний день выявлено 9 145 912 случаев коронавируса в 85 регионах.

В целом же за последние сутки выявлено 36 818 случаев заболевания. Накануне зафиксировано 38 420 случаев COVID-19 в 85 регионах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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