Американский препарат Pfizer от COVID испытают на екатеринбуржцах

Pfizer проведет клинические испытания своего препарата Paxlovid на свердловчанах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый препарат от коронавирусной инфекции, разработанный американской компанией Pfizer пройдет испытания в одной из клиник Екатеринбурга (Свердловская область). Информация об этом появилась на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

«Тестирование проведет частная медицинская организация „Семейная клиника“, которая находится по адресу: город Екатеринбург, улица Ключевская 15», — сказано в документе. Редакция URA.RU попыталась связаться с руководством клиники, но на звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что Pfizer проведет клинические испытания своего препарата Paxlovid на россиянах. Фармацевтическая компания получила разрешение от Росздравнадзора на исследования. В компании утверждают, что он позволяет на 89% сократить риски госпитализации или смерти после заражения коронавирусом. Организация уже провела вторую фазу клинических испытаний препарата. В них участвовали около 7000 человек.