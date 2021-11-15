15 ноября 2021

Американский препарат Pfizer от COVID испытают на екатеринбуржцах

© Служба новостей «URA.RU»
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Pfizer проведет клинические испытания своего препарата Paxlovid на свердловчанах Фото:
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Коронавирус COVID-19

Новый препарат от коронавирусной инфекции, разработанный американской компанией Pfizer пройдет испытания в одной из клиник Екатеринбурга (Свердловская область). Информация об этом появилась на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

«Тестирование проведет частная медицинская организация „Семейная клиника“, которая находится по адресу: город Екатеринбург, улица Ключевская 15», — сказано в документе. Редакция URA.RU попыталась связаться с руководством клиники, но на звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что Pfizer проведет клинические испытания своего препарата Paxlovid на россиянах. Фармацевтическая компания получила разрешение от Росздравнадзора на исследования. В компании утверждают, что он позволяет на 89% сократить риски госпитализации или смерти после заражения коронавирусом. Организация уже провела вторую фазу клинических испытаний препарата. В них участвовали около 7000 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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