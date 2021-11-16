Pfizer проведет испытания таблетки от COVID на россиянах

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В эксперименте примут участие 90 человек со всей страны Фото:
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Коронавирус COVID-19

Pfizer проведет клинические испытания своего препарата Paxlovid на россиянах. Фармацевтическая компания получила разрешение от Росздравнадзора на исследования. Информация об этом содержится в государственном реестре лекарств.

«Препарат будет использоваться для контактирующих с больными COVID-19, а также для заболевших, находящихся в группе риска по развитию тяжелых и средней тяжести форм заболевания», — пишут «Ведомости». Испытания пройдут в крупных городах России, среди них Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Барнаул и другие; в них примут участие 90 человек.

Препарат Paxlovid представляет собой ингибитор протеазы плюс ритонавир. В Pfizer утверждают, что он позволяет на 89% сократить риски госпитализации или смерти после заражения коронавирусом. Компания уже провела вторую фазу клинических испытаний препарата. В них участвовали около 7000 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ХМАО призналась, что участвовала в COVID-эксперименте. В рамках исследования Наталья Комарова поставила уже шесть прививок от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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