В Челябинске с рельс сошел вагон и убил работника РЖД

На место трагедии выехал челябинский транспортный прокурор (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Железнодорожный вагон сошел с рельс в Челябинске и смертельно травмировал 48-летнего работника депо. На место происшествия выехал транспортный прокурор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Вечером 17 ноября при производстве маневровых работ в вагонном депо Челябинск АО „ВРК-2“ смертельно травмирован составитель поездов. Координировать деятельность правоохранительных органов выехал челябинский транспортный прокурор. Мужчина погиб пи исполнении своих служебных обязанностей», — заявили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что травмирование работника депо произошло при проведении работ по составлению вагонов. С рельсов произошел сход одного из порожних вагонов без опрокидывания. Дополнительные обстоятельства ЧП выясняются.