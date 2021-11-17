17 ноября 2021

В Челябинске с рельс сошел вагон и убил работника РЖД

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, поезд, вагон, железнодорожный узел, сырье для металлургии
На место трагедии выехал челябинский транспортный прокурор (фото из архива) Фото:

Железнодорожный вагон сошел с рельс в Челябинске и смертельно травмировал 48-летнего работника депо. На место происшествия выехал транспортный прокурор. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Вечером 17 ноября при производстве маневровых работ в вагонном депо Челябинск АО „ВРК-2“ смертельно травмирован составитель поездов. Координировать деятельность правоохранительных органов выехал челябинский транспортный прокурор. Мужчина погиб пи исполнении своих служебных обязанностей», — заявили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что травмирование работника депо произошло при проведении работ по составлению вагонов. С рельсов произошел сход одного из порожних вагонов без опрокидывания. Дополнительные обстоятельства ЧП выясняются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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