Москвичи оказались под ударом из-за погодных рекордов

Некоторые граждане почувствуют себя хуже в выходные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за того, что в Москве и Московской области происходит «барическая пропасть» — аномально низкое атмосферное давление, некоторым категориям россиян, особенно пожилым людям и детям, стоит беречь свое здоровье. Об этом предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Люди, страдающие хроническими заболеваниями сердца, сосудов, люди пожилого возраста, дети могут по-разному реагировать на такие резкие изменения погоды. Помимо препаратов справиться с возникшим кашлем [людям, страдающим легочными заболеваниями,] помогут прогулки на свежем воздухе, увлажнение воздуха», — отметила доктор в разговоре с «Ридусом».

Аллергики, дети, а также те, у кого есть проблемы с давлением, также подвержены действию погодной аномалии. Им рекомендуется пить больше жидкости, в том числе чай с шиповником и зеленый чай с сахаром, принимать растительные препараты, если нет непереносимости — лимонник, элеутерококк, настойка женьшеня. Чашечка кофе поможет пережить этот непростой период, заключила она.

Ранее метеорологи рассказали, что в Москве в субботу, 20 ноября ожидается рекордно низкое атмосферное давление, пишут Nation News. Это явление происходит из-за активного циклонического вихря в центральной части России.

«В Москве в 9 часов [утра] барометры показали 721,3 мм ртутного столба, что на 0,5 ниже абсолютного рекорда этого дня, установленного в 2008 году. К вечеру [давление] достигнет [нормальных] значений в 729-730 мм», — отмечается на сайте «Метеовести».