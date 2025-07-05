Турист сорвался со скалы в Башкирии после фотосессии

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Мужчина сорвался с 40-метровой высоты (архивное фото)
Мужчина сорвался с 40-метровой высоты (архивное фото) Фото:

В Башкирии на Айгирских скалах 34-летний турист погиб после фотосессии. Он сорвался с высоты около 40 метров. При падении мужчина приземлился на курумник. После чего он скончался от полученных травм. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«После фото на вершине мужчина стал спускаться, но неудачно оступился и упал вниз с высоты на острые камни. Он погиб на месте», — говорится в сообщении Shot.

Очевидцы трагедии немедленно вызвали экстренные службы. После проведения следственных мероприятий тело туриста спустили с подножья скалы.

Сообщается, что погибший мужчина отличался активной жизненной позицией: увлекался футболом и стрельбой, а также был неравнодушен к путешествиям. По словам друзей, он был человеком с большим и добрым сердцем.

Ранее стало известно, что в горах Таджикистана на параплане разбился военный из России. Тело было обнаружено в одном из горных районов Варзобского района. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неисправности в параплане. Мужчина упал на опасный участок.

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В Башкирии на Айгирских скалах 34-летний турист погиб после фотосессии. Он сорвался с высоты около 40 метров. При падении мужчина приземлился на курумник. После чего он скончался от полученных травм. Об этом пишет telegram-канал Shot. «После фото на вершине мужчина стал спускаться, но неудачно оступился и упал вниз с высоты на острые камни. Он погиб на месте», — говорится в сообщении Shot. Очевидцы трагедии немедленно вызвали экстренные службы. После проведения следственных мероприятий тело туриста спустили с подножья скалы. Сообщается, что погибший мужчина отличался активной жизненной позицией: увлекался футболом и стрельбой, а также был неравнодушен к путешествиям. По словам друзей, он был человеком с большим и добрым сердцем. Ранее стало известно, что в горах Таджикистана на параплане разбился военный из России. Тело было обнаружено в одном из горных районов Варзобского района. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неисправности в параплане. Мужчина упал на опасный участок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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