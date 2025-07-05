Турист сорвался со скалы в Башкирии после фотосессии

В Башкирии на Айгирских скалах 34-летний турист погиб после фотосессии. Он сорвался с высоты около 40 метров. При падении мужчина приземлился на курумник. После чего он скончался от полученных травм. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«После фото на вершине мужчина стал спускаться, но неудачно оступился и упал вниз с высоты на острые камни. Он погиб на месте», — говорится в сообщении Shot.
Очевидцы трагедии немедленно вызвали экстренные службы. После проведения следственных мероприятий тело туриста спустили с подножья скалы.
Сообщается, что погибший мужчина отличался активной жизненной позицией: увлекался футболом и стрельбой, а также был неравнодушен к путешествиям. По словам друзей, он был человеком с большим и добрым сердцем.
Ранее стало известно, что в горах Таджикистана на параплане разбился военный из России. Тело было обнаружено в одном из горных районов Варзобского района. По предварительным данным, ЧП случилось из-за неисправности в параплане. Мужчина упал на опасный участок.
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