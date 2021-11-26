Выжившие в Кузбассе горняки рассказали, как спаслись из шахты

Рабочие выбирались из шахты около двух часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Выжившие при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе горняки рассказали, как им удалось спастись. Рабочие нашли запасной выход.

«На одну выработку вышли — там сильно большая температура и много дыма. Вернулись на другую выработку, которая должна быть со свежей струей. Вышли туда и пошли в сторону поверхности. До полного выхода на поверхность — где-то два часа», — рассказал один из шахтеров «5 каналу».

По словам выживших, одним из решающих факторов стало то, что на момент взрыва рабочие находились не очень глубоко под землей. Группа начала спускаться на участок в 8:20, а в 08:25 — 08:30 шахтеры услышали хлопок. «Пошла волна, как песчаная буря, и сразу тьма — ты ничего не видишь. Вытянутую руку — ее не видно», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что на шахте «Листвяжная» произошло возгорание, на место были направлены несколько отделений спасателей. Позже жена одного из погибших заявила, что за 10 дней до аварии на шахте уже был пожар, который рабочие потушили самостоятельно. По ее словам, уровень метана на рабочем месте давно превышал норму, однако никаких мер безопасности предпринято не было.