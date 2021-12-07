Инфекционист высказался против рекомендаций ВОЗ по лечению COVID

07 декабря 2021 в 17:23 Размер текста - 17 +

Кровь переболевших COVID может помочь в начале болезни, считает Вознесенский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кровь людей, переболевших коронавирусом, необходимо использовать при лечении в начале болезни, чтобы предотвратить серьезные осложнения при COVID-19. Об этом заявил российский инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Место применения антиковидной плазмы — у больных, у которых только самое начало заболевания, нет еще никаких осложнений. Задача антиковидной плазмы — связать вирусные частицы, чтобы они не внесли свою лепту в развитие заболевания, а не тогда, когда вирус уже вовсю размножается», — приводит слова Вознесенского «Ридус». Однако по словам эксперта, использование антиковидной плазмы считается уже устаревшей технологией. В некоторых медицинских случаях ее применение по-прежнему обоснованно, но сейчас врачи активнее используют другое средство при лечении больных — противоковидный иммуноглобулин. Во Всемирной организации здравоохранения придерживаются противоположной позиции. «Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно [переливание кровяной плазмы] не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени», — приводит ТАСС заявление женевской штаб-квартиры ВОЗ. Ранее «Царьград» сообщал о том, что ВОЗ призвала отказаться от переливания крови переболевших людей в качестве способа лечения коронавируса. При этом Росздравнадзор предупредил россиян о возможном сезонном дефиците лекарств от коронавируса, гриппа и простуды. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Кровь людей, переболевших коронавирусом, необходимо использовать при лечении в начале болезни, чтобы предотвратить серьезные осложнения при COVID-19. Об этом заявил российский инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Место применения антиковидной плазмы — у больных, у которых только самое начало заболевания, нет еще никаких осложнений. Задача антиковидной плазмы — связать вирусные частицы, чтобы они не внесли свою лепту в развитие заболевания, а не тогда, когда вирус уже вовсю размножается», — приводит слова Вознесенского «Ридус». Однако по словам эксперта, использование антиковидной плазмы считается уже устаревшей технологией. В некоторых медицинских случаях ее применение по-прежнему обоснованно, но сейчас врачи активнее используют другое средство при лечении больных — противоковидный иммуноглобулин. Во Всемирной организации здравоохранения придерживаются противоположной позиции. «Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что оно [переливание кровяной плазмы] не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени», — приводит ТАСС заявление женевской штаб-квартиры ВОЗ. Ранее «Царьград» сообщал о том, что ВОЗ призвала отказаться от переливания крови переболевших людей в качестве способа лечения коронавируса. При этом Росздравнадзор предупредил россиян о возможном сезонном дефиците лекарств от коронавируса, гриппа и простуды.