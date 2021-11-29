Нидерланды начали работу над подготовкой новой процедуры против России по делу о крушении рейса MH17. Об этом сообщает служба новостей RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники.
Отмечается, что вопрос о еще одном иске будет рассматриваться новым правительством, которое сейчас формируется. По данным издания, окончательное решение примет кабмин. По словам пресс-секретаря МИД Нидерландов, сейчас власти обсуждают различные варианты юридических процедур. Он отметил, что стратегия процесса является конфиденциальной информацией.
В Нидерландах считают, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию, по которой «каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов» и обеспечивать безопасность гражданской авиации. Издание утверждает, что к иску против России в ИКАО может присоединиться и Австралия, так как на борту MH17 находилось 39 ее граждан.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Судебный процесс по делу об авиакатастрофе начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Ранее Евросоюз потребовал у Москвы взять ответственность за крушение «Боинга».
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