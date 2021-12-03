В ЕР объяснили значение нового статуса главы Ханты-Мансийска

04 декабря 2021 в 18:53 Размер текста - 17 +

Мэру Ханты-Мансийска Максиму Ряшину новый статус дает новые возможности в карьере Фото: Владимир Андреев © URA.RU Статус члена Генерального совета «Единой России» поможет главе Ханты-Мансийска Максиму Ряшину в его дальнейшей политической карьере. Таким мнением с URA.RU поделился источник, близкий к партийному руководству региона. «Это весьма престижный статус. Его можно рассматривать как одну из ступеней для дальнейшего продвижения по партийной или чиновничьей линии», — считает инсайдер. Он также отметил, что при принятии решения о вхождении Ряшина в состав Генсовета «ЕР» сыграли роль результаты осенних выборов в Ханты-Мансийске. В пресс-службе мэрии окружной столицы пообещали дать комментарий позднее. Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников в разговоре с URA.RU отметил, что статус члена Генерального совета «ЕР» дает главе Ханты-Мансийска больше лоббистских возможностей. «С одной стороны, это признание заслуг, с другой — возможность для лоббирования интересов, встреч на высшем уровне и повышения политического статуса. Конечно, это не вечно, ротации в партии тоже происходят, но на ближайший цикл это закреплено. И теперь нужно грамотно распоряжаться временем для использования появившихся возможностей и преференций», — считает эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ханты-Мансийска во время съезда «Единой России» в Москве вошел в состав генерального совета партии. Он заменил в составе этого органа Елену Побединскую, которая раньше представляла там Югру. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Статус члена Генерального совета «Единой России» поможет главе Ханты-Мансийска Максиму Ряшину в его дальнейшей политической карьере. Таким мнением с URA.RU поделился источник, близкий к партийному руководству региона. «Это весьма престижный статус. Его можно рассматривать как одну из ступеней для дальнейшего продвижения по партийной или чиновничьей линии», — считает инсайдер. Он также отметил, что при принятии решения о вхождении Ряшина в состав Генсовета «ЕР» сыграли роль результаты осенних выборов в Ханты-Мансийске. В пресс-службе мэрии окружной столицы пообещали дать комментарий позднее. Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Александр Зеленский не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников в разговоре с URA.RU отметил, что статус члена Генерального совета «ЕР» дает главе Ханты-Мансийска больше лоббистских возможностей. «С одной стороны, это признание заслуг, с другой — возможность для лоббирования интересов, встреч на высшем уровне и повышения политического статуса. Конечно, это не вечно, ротации в партии тоже происходят, но на ближайший цикл это закреплено. И теперь нужно грамотно распоряжаться временем для использования появившихся возможностей и преференций», — считает эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что глава Ханты-Мансийска во время съезда «Единой России» в Москве вошел в состав генерального совета партии. Он заменил в составе этого органа Елену Побединскую, которая раньше представляла там Югру.