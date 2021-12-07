07 декабря 2021

В Екатеринбурге после погони и стрельбы задержали пьяного шофера

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, машины, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс, автомобили
Погоня за пьяным водителем длилась полчаса Фото:

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД полчаса пытались догнать пьяного водителя, а затем выстрелили по колесам машины и задержали его. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Как только патрульные подъехали к машине, водитель резко начал движение и попытался скрыться. Началось преследование. Инспекторы ДПС вынуждены были применить табельное оружие и открыть стрельбу по колесам», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте УМВД России по Екатеринбургу.

Водитель за полчаса погони проехал шесть перекрестков на красный сигнал светофора и 11 раз выехал на встречку, чтобы скрыться от экипажей ГИБДД. После этого сотрудники полиции стали стрелять по колесам, потому что злоумышленник не останавливался и мог навредить другим участникам движения.

За рулем находился пьяный свердловчанин, которого удалось задержать. До этого его 55 раз наказывали за нарушение правил дорожного движения.

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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД полчаса пытались догнать пьяного водителя, а затем выстрелили по колесам машины и задержали его. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Как только патрульные подъехали к машине, водитель резко начал движение и попытался скрыться. Началось преследование. Инспекторы ДПС вынуждены были применить табельное оружие и открыть стрельбу по колесам», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте УМВД России по Екатеринбургу. Водитель за полчаса погони проехал шесть перекрестков на красный сигнал светофора и 11 раз выехал на встречку, чтобы скрыться от экипажей ГИБДД. После этого сотрудники полиции стали стрелять по колесам, потому что злоумышленник не останавливался и мог навредить другим участникам движения. За рулем находился пьяный свердловчанин, которого удалось задержать. До этого его 55 раз наказывали за нарушение правил дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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