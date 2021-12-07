В Екатеринбурге после погони и стрельбы задержали пьяного шофера

Погоня за пьяным водителем длилась полчаса Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД полчаса пытались догнать пьяного водителя, а затем выстрелили по колесам машины и задержали его. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Как только патрульные подъехали к машине, водитель резко начал движение и попытался скрыться. Началось преследование. Инспекторы ДПС вынуждены были применить табельное оружие и открыть стрельбу по колесам», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на сайте УМВД России по Екатеринбургу.

Водитель за полчаса погони проехал шесть перекрестков на красный сигнал светофора и 11 раз выехал на встречку, чтобы скрыться от экипажей ГИБДД. После этого сотрудники полиции стали стрелять по колесам, потому что злоумышленник не останавливался и мог навредить другим участникам движения.

За рулем находился пьяный свердловчанин, которого удалось задержать. До этого его 55 раз наказывали за нарушение правил дорожного движения.