Авария была устранена к вечеру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за аварии на теплосетях автомобиль залило кипятком. Авария произошла утром 9 декабря на улице Сталеваров, 44. Как сообщил URA.RU главный инженер МУП ЧКТС Сергей Пономарев, прорыв произошел из-за повреждения трубопровода.

«Причина аварии — повреждение трубопровода с выходом воды. Повреждение произошло из-за высокой степени износа тепловых сетей Металлургического района. На оси тепловой сети стояла машина», — сообщил URA.RU специалист.

Главный инженер добавил, что собственник машины на связь не вышел. Если у него возникнут претензии к организации, то этот вопрос будет решаться в рамках правового поля.

Для устранения аварии пришлось отключить от тепла близлежащие дома. Под отключение попали три дома — на улице Сталеваров, 44а и 46а, а также на Богдана Хмельницкого, 5. К вечеру работы были выполнены, отопление было подано жителям.

URA.RU пыталось связаться с директором управляющей компании, которая обслуживает дом, где произошла авария. На звонок он не ответил.