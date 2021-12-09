09 декабря 2021
08 декабря 2021

В Челябинске автомобиль залило кипятком из-за прорыва трубы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Отопление. Авария ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, теплотрасса, отопление, жкх, ремонт теплотрассы
Авария была устранена к вечеру Фото:

В Челябинске из-за аварии на теплосетях автомобиль залило кипятком. Авария произошла утром 9 декабря на улице Сталеваров, 44. Как сообщил URA.RU главный инженер МУП ЧКТС Сергей Пономарев, прорыв произошел из-за повреждения трубопровода.

«Причина аварии — повреждение трубопровода с выходом воды. Повреждение произошло из-за высокой степени износа тепловых сетей Металлургического района. На оси тепловой сети стояла машина», — сообщил URA.RU специалист.

Главный инженер добавил, что собственник машины на связь не вышел. Если у него возникнут претензии к организации, то этот вопрос будет решаться в рамках правового поля.

Для устранения аварии пришлось отключить от тепла близлежащие дома. Под отключение попали три дома — на улице Сталеваров, 44а и 46а, а также на Богдана Хмельницкого, 5. К вечеру работы были выполнены, отопление было подано жителям.

URA.RU пыталось связаться с директором управляющей компании, которая обслуживает дом, где произошла авария. На звонок он не ответил.

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В Челябинске из-за аварии на теплосетях автомобиль залило кипятком. Авария произошла утром 9 декабря на улице Сталеваров, 44. Как сообщил URA.RU главный инженер МУП ЧКТС Сергей Пономарев, прорыв произошел из-за повреждения трубопровода. «Причина аварии — повреждение трубопровода с выходом воды. Повреждение произошло из-за высокой степени износа тепловых сетей Металлургического района. На оси тепловой сети стояла машина», — сообщил URA.RU специалист. Главный инженер добавил, что собственник машины на связь не вышел. Если у него возникнут претензии к организации, то этот вопрос будет решаться в рамках правового поля. Для устранения аварии пришлось отключить от тепла близлежащие дома. Под отключение попали три дома — на улице Сталеваров, 44а и 46а, а также на Богдана Хмельницкого, 5. К вечеру работы были выполнены, отопление было подано жителям. URA.RU пыталось связаться с директором управляющей компании, которая обслуживает дом, где произошла авария. На звонок он не ответил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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