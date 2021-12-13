СМИ: взорвавший бомбу в серпуховском монастыре погиб

Взрыв прогремел этим утром в серпуховском монастыре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Использовавший взрывное устройство в серпуховском женском монастыре 18-летний молодой человек погиб в результате взрыва. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

«Взрыв в монастыре устроил 18-летний Владислав Струженков. Он погиб на месте», — сообщает telegram-канал Life Shot.

По словам очевидцев, перед тем, как себя подорвать, молодой человек долго сидел на ступенях монастыря с мачете в руках. После взрыва он пытался заползти внутрь.

Обновлено в 11:40: количество пострадавших от взрыва, по информации РИА «Новости», увеличилось до семи.