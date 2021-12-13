СМИ: взорвавший бомбу в серпуховском монастыре погиб

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Последствия взрыва у Никитских ворот, на Покровке 19. Москва., чп, битое стекло, лента ограждения, авария, остановка общественного транспорта, проишествие
Взрыв прогремел этим утром в серпуховском монастыре Фото:

Использовавший взрывное устройство в серпуховском женском монастыре 18-летний молодой человек погиб в результате взрыва. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.

«Взрыв в монастыре устроил 18-летний Владислав Струженков. Он погиб на месте», — сообщает telegram-канал Life Shot.

По словам очевидцев, перед тем, как себя подорвать, молодой человек долго сидел на ступенях монастыря с мачете в руках. После взрыва он пытался заползти внутрь.

Обновлено в 11:40: количество пострадавших от взрыва, по информации РИА «Новости», увеличилось до семи.

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Использовавший взрывное устройство в серпуховском женском монастыре 18-летний молодой человек погиб в результате взрыва. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники. «Взрыв в монастыре устроил 18-летний Владислав Струженков. Он погиб на месте», — сообщает telegram-канал Life Shot. По словам очевидцев, перед тем, как себя подорвать, молодой человек долго сидел на ступенях монастыря с мачете в руках. После взрыва он пытался заползти внутрь. Обновлено в 11:40: количество пострадавших от взрыва, по информации РИА «Новости», увеличилось до семи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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