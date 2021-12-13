СМИ: взорвавший бомбу в серпуховском монастыре погиб

Использовавший взрывное устройство в серпуховском женском монастыре 18-летний молодой человек погиб в результате взрыва. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники. «Взрыв в монастыре устроил 18-летний Владислав Струженков. Он погиб на месте», — сообщает telegram-канал Life Shot. По словам очевидцев, перед тем, как себя подорвать, молодой человек долго сидел на ступенях монастыря с мачете в руках. После взрыва он пытался заползти внутрь. Обновлено в 11:40: количество пострадавших от взрыва, по информации РИА «Новости», увеличилось до семи.