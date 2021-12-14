14 декабря 2021
13 декабря 2021

В Перми ушедшая к подруге 22-летняя девушка пропала

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка отправилась к подруге и пропала Фото:

В Перми волонтеры разыскивают 22-летнюю Анну Красавцеву. 11 декабря девушка вышла из дома и отправилась к подруге. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Информация размещена на странице поискового отряда памяти Ирины Бухановой «Прикамье. Поиск» в соцсети «Вконтакте».

«Пропала Красавцева Анна Анатольевна, 22 года. 11 декабря вышла из дома в микрорайоне Садовый Мотовилихинского района, с тех пор место нахождения неизвестно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что девушка была одета в пуховик красного цвета, черные джинсы и ботинки. Волонтеры просят автомобилистов, проезжавших в тот день по улицам Тургенева и Макаренко, предоставить волонтерам записи с видеорегистраторов.

Ранее сообщалось о возобновлении в Перми поисков 21-летней студентки Анны Стерляговой. Девушка ушла из дома 28 ноября, не взяв собой телефон и документы.

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В Перми волонтеры разыскивают 22-летнюю Анну Красавцеву. 11 декабря девушка вышла из дома и отправилась к подруге. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Информация размещена на странице поискового отряда памяти Ирины Бухановой «Прикамье. Поиск» в соцсети «Вконтакте». «Пропала Красавцева Анна Анатольевна, 22 года. 11 декабря вышла из дома в микрорайоне Садовый Мотовилихинского района, с тех пор место нахождения неизвестно», — говорится в сообщении. Уточняется, что девушка была одета в пуховик красного цвета, черные джинсы и ботинки. Волонтеры просят автомобилистов, проезжавших в тот день по улицам Тургенева и Макаренко, предоставить волонтерам записи с видеорегистраторов. Ранее сообщалось о возобновлении в Перми поисков 21-летней студентки Анны Стерляговой. Девушка ушла из дома 28 ноября, не взяв собой телефон и документы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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