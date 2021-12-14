В Перми ушедшая к подруге 22-летняя девушка пропала

Девушка отправилась к подруге и пропала Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Перми волонтеры разыскивают 22-летнюю Анну Красавцеву. 11 декабря девушка вышла из дома и отправилась к подруге. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Информация размещена на странице поискового отряда памяти Ирины Бухановой «Прикамье. Поиск» в соцсети «Вконтакте».

«Пропала Красавцева Анна Анатольевна, 22 года. 11 декабря вышла из дома в микрорайоне Садовый Мотовилихинского района, с тех пор место нахождения неизвестно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что девушка была одета в пуховик красного цвета, черные джинсы и ботинки. Волонтеры просят автомобилистов, проезжавших в тот день по улицам Тургенева и Макаренко, предоставить волонтерам записи с видеорегистраторов.

Ранее сообщалось о возобновлении в Перми поисков 21-летней студентки Анны Стерляговой. Девушка ушла из дома 28 ноября, не взяв собой телефон и документы.