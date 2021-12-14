14 декабря 2021
13 декабря 2021

Пермяк отдал квартиру дочери после 12 лет неуплаты алиментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, долги, фссп
Приставы убедили пермяка передать дочери квартиру Фото:

По настоянию приставов пермяк переоформил долю в квартире на свою 17-летнюю дочь. Причиной стало то, что многие годы житель Перми не платил алименты в пользу дочери, официально он нигде работал, но через 12 лет уклонения от выплат мужчина получил в наследство недвижимость.

«Когда долг по алиментам достиг порядка 1 млн 300 тыс. рублей, сотрудникам органов принудительного исполнения стало известно, что мужчина получил наследство — ½ доли в квартире. Неплательщик согласился переоформить унаследованную жилплощадь на имя дочери в счет суммы задолженности», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.

В ведомстве отмечают, что соглашение было официально заверено сторонами в присутствии нотариуса. Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу Пермского края за крупный долг по алиментам на 8 месяцев отправили в колонию.

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По настоянию приставов пермяк переоформил долю в квартире на свою 17-летнюю дочь. Причиной стало то, что многие годы житель Перми не платил алименты в пользу дочери, официально он нигде работал, но через 12 лет уклонения от выплат мужчина получил в наследство недвижимость. «Когда долг по алиментам достиг порядка 1 млн 300 тыс. рублей, сотрудникам органов принудительного исполнения стало известно, что мужчина получил наследство — ½ доли в квартире. Неплательщик согласился переоформить унаследованную жилплощадь на имя дочери в счет суммы задолженности», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что соглашение было официально заверено сторонами в присутствии нотариуса. Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу Пермского края за крупный долг по алиментам на 8 месяцев отправили в колонию.
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