Пермяк отдал квартиру дочери после 12 лет неуплаты алиментов

15 декабря 2021 в 10:55 Размер текста - 17 +

Приставы убедили пермяка передать дочери квартиру Фото: Илья Московец © URA.RU По настоянию приставов пермяк переоформил долю в квартире на свою 17-летнюю дочь. Причиной стало то, что многие годы житель Перми не платил алименты в пользу дочери, официально он нигде работал, но через 12 лет уклонения от выплат мужчина получил в наследство недвижимость. «Когда долг по алиментам достиг порядка 1 млн 300 тыс. рублей, сотрудникам органов принудительного исполнения стало известно, что мужчина получил наследство — ½ доли в квартире. Неплательщик согласился переоформить унаследованную жилплощадь на имя дочери в счет суммы задолженности», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что соглашение было официально заверено сторонами в присутствии нотариуса. Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу Пермского края за крупный долг по алиментам на 8 месяцев отправили в колонию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

По настоянию приставов пермяк переоформил долю в квартире на свою 17-летнюю дочь. Причиной стало то, что многие годы житель Перми не платил алименты в пользу дочери, официально он нигде работал, но через 12 лет уклонения от выплат мужчина получил в наследство недвижимость. «Когда долг по алиментам достиг порядка 1 млн 300 тыс. рублей, сотрудникам органов принудительного исполнения стало известно, что мужчина получил наследство — ½ доли в квартире. Неплательщик согласился переоформить унаследованную жилплощадь на имя дочери в счет суммы задолженности», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что соглашение было официально заверено сторонами в присутствии нотариуса. Ранее URA.RU рассказывало, что жительницу Пермского края за крупный долг по алиментам на 8 месяцев отправили в колонию.