Челябинскую школу наказали за падение ребенка из окна

Ребенок получил доступ к окну между 3 и 4 этажом школы и выпал из него Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство одной из школ в Челябинске наказали за случай падения ребенка из окна. По результатам проверки учебного заведения выявили нарушения, из-за которых могло произойти ЧП, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания детей. Директора школы обязали устранить выявленные нарушения. Три должностных лица привлечены к административной ответственности», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что к административной ответственности также привлечен руководитель филиала образовательной организации. Он обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в ходе прокурорской проверки в челябинской школе были выявлены случаи поборов. Родители школьников перечисляли деньги на покупку учебников, которые должны выдаваться бесплатно. Руководство школы обязали устранить случаи нарушения закона в учебном заведении.