21 декабря 2021

Челябинскую школу наказали за падение ребенка из окна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа, лицей, гимназия. Каникулы. Челябинск, гимназия, класс, парта, карантин, каникулы, школа, лицей, кабинет начальных классов
Ребенок получил доступ к окну между 3 и 4 этажом школы и выпал из него Фото:

Руководство одной из школ в Челябинске наказали за случай падения ребенка из окна. По результатам проверки учебного заведения выявили нарушения, из-за которых могло произойти ЧП, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания детей. Директора школы обязали устранить выявленные нарушения. Три должностных лица привлечены к административной ответственности», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что к административной ответственности также привлечен руководитель филиала образовательной организации. Он обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее в ходе прокурорской проверки в челябинской школе были выявлены случаи поборов. Родители школьников перечисляли деньги на покупку учебников, которые должны выдаваться бесплатно. Руководство школы обязали устранить случаи нарушения закона в учебном заведении.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Руководство одной из школ в Челябинске наказали за случай падения ребенка из окна. По результатам проверки учебного заведения выявили нарушения, из-за которых могло произойти ЧП, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания детей. Директора школы обязали устранить выявленные нарушения. Три должностных лица привлечены к административной ответственности», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве добавили, что к административной ответственности также привлечен руководитель филиала образовательной организации. Он обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Ранее в ходе прокурорской проверки в челябинской школе были выявлены случаи поборов. Родители школьников перечисляли деньги на покупку учебников, которые должны выдаваться бесплатно. Руководство школы обязали устранить случаи нарушения закона в учебном заведении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...