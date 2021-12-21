Челябинскую школу наказали за падение ребенка из окна

Руководство одной из школ в Челябинске наказали за случай падения ребенка из окна. По результатам проверки учебного заведения выявили нарушения, из-за которых могло произойти ЧП, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания детей. Директора школы обязали устранить выявленные нарушения. Три должностных лица привлечены к административной ответственности», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что к административной ответственности также привлечен руководитель филиала образовательной организации. Он обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
Ранее в ходе прокурорской проверки в челябинской школе были выявлены случаи поборов. Родители школьников перечисляли деньги на покупку учебников, которые должны выдаваться бесплатно. Руководство школы обязали устранить случаи нарушения закона в учебном заведении.
Руководство одной из школ в Челябинске наказали за случай падения ребенка из окна. По результатам проверки учебного заведения выявили нарушения, из-за которых могло произойти ЧП, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения и воспитания детей. Директора школы обязали устранить выявленные нарушения. Три должностных лица привлечены к административной ответственности», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве добавили, что к административной ответственности также привлечен руководитель филиала образовательной организации. Он обязан выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Ранее в ходе прокурорской проверки в челябинской школе были выявлены случаи поборов. Родители школьников перечисляли деньги на покупку учебников, которые должны выдаваться бесплатно. Руководство школы обязали устранить случаи нарушения закона в учебном заведении.