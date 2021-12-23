Фаворитов выборов в Екатеринбурге-2022 назначат в закрытом режиме. Решение может отменить Москва

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ХХ съезд партии
Кандидаты от «ЕР» получат серьезное преимущество в виде административного ресурса Фото:

«Единая Россия» определит кандидатов от власти на довыборах в гордуму Екатеринбурга по двум округам (Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2) в закрытом формате. Партийные праймериз пройдут по четвертой модели. Об этом решении URA.RU сообщил источник, близкий к оргкомитету предварительного голосования. Заседание прошло 23 декабря.

«Праймериз состоятся 20 января. По закрытой модели в электронном виде», — рассказал собеседник агентства. Четвертая модель предполагает, что выборщики формируются только из числа членов партии. Представитель свердловского отделения «ЕР» Максим Бестфатер подтвердил решение, но отметил, что оно является предварительным — пока его не согласует федеральное партийное руководство.

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Ранее URA.RU писало, что, по некоторым данным, сами довыборы в гордуму намечены на март 2022-го. Необходимость в них возникла из-за того, что депутат Сергей Мелехин (Верх-Исетский округ) в сентябре перешел в заксобрание, а Николай Смирнягин (Ленинский округ) в декабре сложил депутатские полномочия ради назначения главой Академического района.

На довыборах в гордуму Екатеринбурга, которые проходили в ноябре 2020-го, «Единая Россия» применяла такую же закрытую модель праймериз. Но голосование проходило очно. И со скандалом.

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«Единая Россия» определит кандидатов от власти на довыборах в гордуму Екатеринбурга по двум округам (Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2) в закрытом формате. Партийные праймериз пройдут по четвертой модели. Об этом решении URA.RU сообщил источник, близкий к оргкомитету предварительного голосования. Заседание прошло 23 декабря. «Праймериз состоятся 20 января. По закрытой модели в электронном виде», — рассказал собеседник агентства. Четвертая модель предполагает, что выборщики формируются только из числа членов партии. Представитель свердловского отделения «ЕР» Максим Бестфатер подтвердил решение, но отметил, что оно является предварительным — пока его не согласует федеральное партийное руководство. Ранее URA.RU писало, что, по некоторым данным, сами довыборы в гордуму намечены на март 2022-го. Необходимость в них возникла из-за того, что депутат Сергей Мелехин (Верх-Исетский округ) в сентябре перешел в заксобрание, а Николай Смирнягин (Ленинский округ) в декабре сложил депутатские полномочия ради назначения главой Академического района. На довыборах в гордуму Екатеринбурга, которые проходили в ноябре 2020-го, «Единая Россия» применяла такую же закрытую модель праймериз. Но голосование проходило очно. И со скандалом.
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