В ЯНАО ученым будут платить северные надбавки

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Владимир Путин заявил о необходимости введения северных надбавок для ученых, работающих в Арктике Фото:

Ученым, работающим в ЯНАО, будут выплачивать северные надбавки с первого рабочего дня. Об этом президент Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства России 24 декабря, трансляция которого велась на youtube-канале RT.

«На арктических территориях России в непростых условиях Крайнего Севера сейчас работают специалисты в области биологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Нужно поддержать таких исследователей, в том числе они должны получать северные надбавки в полном объеме с первого месяца работы», — заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что для большинства районов Крайнего Севера размер доплат составляет около 80%, что является весомым увеличением дохода для исследователей с учетом того, что зарплата ученых должна составлять 200% от средней зарплаты по региону.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель директора арктического научно-исследовательского стационара института экологии растений и животных уральского отделения РАН Александр Соколов рассказал Владимиру Путину об уникальном лежбище моржей. Это единственное континентальное лежбище и находится оно в ЯНАО.

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Ученым, работающим в ЯНАО, будут выплачивать северные надбавки с первого рабочего дня. Об этом президент Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства России 24 декабря, трансляция которого велась на youtube-канале RT. «На арктических территориях России в непростых условиях Крайнего Севера сейчас работают специалисты в области биологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Нужно поддержать таких исследователей, в том числе они должны получать северные надбавки в полном объеме с первого месяца работы», — заявил Владимир Путин. Президент отметил, что для большинства районов Крайнего Севера размер доплат составляет около 80%, что является весомым увеличением дохода для исследователей с учетом того, что зарплата ученых должна составлять 200% от средней зарплаты по региону. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель директора арктического научно-исследовательского стационара института экологии растений и животных уральского отделения РАН Александр Соколов рассказал Владимиру Путину об уникальном лежбище моржей. Это единственное континентальное лежбище и находится оно в ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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