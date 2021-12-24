В ЯНАО ученым будут платить северные надбавки 24 декабря 2021 в 17:56 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил о необходимости введения северных надбавок для ученых, работающих в Арктике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученым, работающим в ЯНАО, будут выплачивать северные надбавки с первого рабочего дня. Об этом президент Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства России 24 декабря, трансляция которого велась на youtube-канале RT. «На арктических территориях России в непростых условиях Крайнего Севера сейчас работают специалисты в области биологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Нужно поддержать таких исследователей, в том числе они должны получать северные надбавки в полном объеме с первого месяца работы», — заявил Владимир Путин. Президент отметил, что для большинства районов Крайнего Севера размер доплат составляет около 80%, что является весомым увеличением дохода для исследователей с учетом того, что зарплата ученых должна составлять 200% от средней зарплаты по региону. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель директора арктического научно-исследовательского стационара института экологии растений и животных уральского отделения РАН Александр Соколов рассказал Владимиру Путину об уникальном лежбище моржей. Это единственное континентальное лежбище и находится оно в ЯНАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Ученым, работающим в ЯНАО, будут выплачивать северные надбавки с первого рабочего дня. Об этом президент Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства России 24 декабря, трансляция которого велась на youtube-канале RT. «На арктических территориях России в непростых условиях Крайнего Севера сейчас работают специалисты в области биологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Нужно поддержать таких исследователей, в том числе они должны получать северные надбавки в полном объеме с первого месяца работы», — заявил Владимир Путин. Президент отметил, что для большинства районов Крайнего Севера размер доплат составляет около 80%, что является весомым увеличением дохода для исследователей с учетом того, что зарплата ученых должна составлять 200% от средней зарплаты по региону. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель директора арктического научно-исследовательского стационара института экологии растений и животных уральского отделения РАН Александр Соколов рассказал Владимиру Путину об уникальном лежбище моржей. Это единственное континентальное лежбище и находится оно в ЯНАО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям