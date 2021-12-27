В список главных меценатов Свердловской области вошли 35 человек

Всего наградили благотворителей в 13 номинациях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководители предприятий Свердловской области в 13 номинациях получили благодарственные письма в рамках XXVI Церемонии награждения лучших благотворителей региона в рамках Дней милосердия. Лучших меценатов, которых в итоге оказалось 35, выбрали в эфире пресс-центра ТАСС-Урал на Facebook.

«Когда разворачивались первые пандемийные волны, первыми на помощь пришли уральские благотворители. Огромное вам за это спасибо. Спасибо за поддержку детских домов, интернатов, малообеспеченных семей, за поддержку интересных проектов в сфере культуры, спорта», — обратился к участникам церемонии замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

Лучшими благотворителями стали:

председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин;

гендиректор УГМК Андрей Козицын;

владелец ООО «Сима-лэнд» Андрей Симановский;

президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский;

вице-президент «ЕВРАЗ», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В номинации «Победители по благотворительной деятельности в муниципальных образованиях и управленческих кругах назвали:

Евгения Каюмова (управляющий Горнозаводского управленческого округа);

Владимира Пинаева (глава Нижнетагильского ГО);

Александра Оськина (глава Кировградского ГО);

Михаила Петухова (глава Михайловского ГО).

Третьей номинацией стала «Благотворительная деятельность предприятий промышленности». В ней отметили:

Владимира Колотушкина (директор АО «Уралэлектромедь»),

Александра Принева (исполнительный директор ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат),

Андрея Гармса (директор ООО НПО «Экспериментальный завод»),

Александра Потапова (председатель Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»),

Виталия Романенко (генеральный директор ПАО «Уральский завод автотекстильных изделий»),

Александра Шестакова (директор ООО «Лестех»),

Александра Евстифеева (генеральный директор ООО «Комтэкс»),

Наталью Мозжерину (генеральный директор ОАО «Каменск-Уральская типография»).

В номинации «Благотворительная деятельность предприятий транспорта и дорожного хозяйства» благодарственным письмом наградили начальника Свердловских Железных Дорог Ивана Колесникова.

Следующая номинация была «благотворительная деятельность энергетики и ЖКХ». В ней наградили: директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» — «Белоярская атомная станция», а также директора ООО «Управляющая компания „Теплокомплекс“» Геннадия Виноградова.

В следующей номинации «Благотворительная деятельность в предприятиях строительства» наградили учредителя благотворительного фонда «Общества Малышева, 73 „Добрые дела“» Игоря Заводовского.

В номинации «Благотворительная деятельность предприятий сельского хозяйства и продовольствия выделили: генерального директора АО «Птицефабрика «Свердловская»» Александра Рогалева и генерального директора АО «Ирбитский молочный завод» Сергея Суетина. В номинации «Благотворительная деятельность торговли, питания и услуг» награды получили: ИП Оганесян Вазген Гургенович, директор АО «Тандер» Торговая сеть «Магнит» Сергей Олейников и ИП Ситникова Наталья Геннадьевна.

Единственным получателем благотворительного письма в номинации «Благотворительная деятельность иностранных и международных организаций» стал генеральный директор ПАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов. Номинация «Благотворительная деятельность учреждений культуры». В ней выделили врио гендиректора «Свердловского государственного театра музыкальной комедии», а также президента фонда «Добрососедство» Александра Люлькина.

В следующей номинации «Благотворительная деятельность малого и среднего бизнеса» отметили: индивидуального предпринимателя Дениса Дегтярева и генерального директора ООО «Михайловский карьер» Сергея Ушенина. В номинации «Благотворительная деятельность СМИ» наградили директора МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс», а также управляющую ООО «Телеканал «4 канал»» Элеонору Расулову. Кроме прочих номинаций, выделили отдельного благотворителя Александра Мусина. В последней номинации «Лучший благотворитель в сфере здравоохранения» наградили генерального директора филиала АО «Русал Урал» в Краснотурьинске Владислава Казачкова.

Церемония награждения прошла в онлайн-формате в рамках Дней милосердия. В это время внимание проводятся добровольческие мероприятия и акции, а также открываются сборы средств, вещей, игрушек или книг. По подсчетам, сумма благотворительности в 2021 году составила более 18 млрд рублей.

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