Власти одобрили большой капремонт спорткомплекса УрФУ

Общая площадь комплекса, который отремонтируют за федеральные деньги, — 3,7 тысячи квадратных метра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект капремонта дворца игровых видов спорта Уральского федерального университета (УрФУ) на ул. Коминтерна, 14, где пройдут матчи Универсиады-2023. О решении рассказали в пресс-службе ведомства.

«По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. <…> Планируются работы по ремонту кровли, перепланировка помещений, замена инженерных сетей и систем, благоустройство территории, а также другие необходимые работы. Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Универсиада в Екатеринбурге пройдет с 8 по 19 августа 2023 года, будут разыграны медали по 18 видам спорта. В играх задействован 31 спортивный объект. В конце ноября помощнику президента РФ Игорю Левитину на совещании в Екатеринбурге доложили, что пока темпы подготовки оставляют желать лучшего.

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