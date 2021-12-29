Политтехнолог предрек отставки губернаторов в 2022 году

30 декабря 2021 в 02:49 Размер текста - 17 +

Политтехнолог перечислил глав регионов, которым потенциально может грозить отставка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2022 году ряду губернаторов может грозить отставка. Об этом заявил политтехнолог Дмитрий Фетисов. «Если говорить про „красную зону“, то это орловский губернатор Андрей Клычков. Сюда же можно отнести Артура Парфенчикова (Карелия), но не из-за претензий со стороны центра, а потому что он сам дал понять, что не хочет переизбираться на новый срок. Владимир Уйба (Коми) очень хорошо начал, но потом стал регулярным фигурантом скандалов. Мурманский губернатор [Андрей] Чибис не смог выстроить систему политического управления. Сюда можно отнести и [Валерия] Радаева (Саратовская область)», — сообщил Фетисов «Известиями». По словам политолога Максима Жарова, все критерии, по которым оценивают губернаторов, общедоступны и хорошо известны. Среди основных — показатели социально-экономического положения: занятость, бедность, безработица. Однако, Жаров отметил, что две трети губернаторов эти параметры не выдерживают. Кроме того, по его словам, федеральный центр следит за темпами вакцинации в регионах. При этом, по мнению политолога, пока нет никаких прямых или косвенных признаков, что это может привести к отставкам губернаторов. Ранее URA.RU писало, что в следующем году в 15 субъектах России будут выбирать губернаторов. По данным закрытого аналитического исследования, представленного лидерам «Единой России», крайне сложными прогнозируются губернаторские кампании в Тамбовской, Ярославской, Новгородской и Томской областях, а также Карелии. Проблемной ожидается кампания в Сахалинскую облдуму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2022 году ряду губернаторов может грозить отставка. Об этом заявил политтехнолог Дмитрий Фетисов. «Если говорить про „красную зону“, то это орловский губернатор Андрей Клычков. Сюда же можно отнести Артура Парфенчикова (Карелия), но не из-за претензий со стороны центра, а потому что он сам дал понять, что не хочет переизбираться на новый срок. Владимир Уйба (Коми) очень хорошо начал, но потом стал регулярным фигурантом скандалов. Мурманский губернатор [Андрей] Чибис не смог выстроить систему политического управления. Сюда можно отнести и [Валерия] Радаева (Саратовская область)», — сообщил Фетисов «Известиями». По словам политолога Максима Жарова, все критерии, по которым оценивают губернаторов, общедоступны и хорошо известны. Среди основных — показатели социально-экономического положения: занятость, бедность, безработица. Однако, Жаров отметил, что две трети губернаторов эти параметры не выдерживают. Кроме того, по его словам, федеральный центр следит за темпами вакцинации в регионах. При этом, по мнению политолога, пока нет никаких прямых или косвенных признаков, что это может привести к отставкам губернаторов. Ранее URA.RU писало, что в следующем году в 15 субъектах России будут выбирать губернаторов. По данным закрытого аналитического исследования, представленного лидерам «Единой России», крайне сложными прогнозируются губернаторские кампании в Тамбовской, Ярославской, Новгородской и Томской областях, а также Карелии. Проблемной ожидается кампания в Сахалинскую облдуму.