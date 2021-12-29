29 декабря 2021

Челябинцев и магнитогорцев бесплатно подключат к газу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
Раньше людям приходилось доплачивать 140 тысяч за подключение жилого участка к газопроводу Фото:

Два города Челябинской области, Челябинск и Магнитогорск, попали в список городов, в которых планируется полностью отказаться от угольного отопления. Сообщается, что дома жителей этих двух городов бесплатно подключат к газу.

«В городах, которые входят в программу „Чистый воздух“ и которые газифицированы, будут подводить газ до забора. Те средства, которые предполагали потратить на подвод трубы, решено потратить на оборудование внутри домов», — цитирует слова глава Минприроды Александра Козлова издание «РИА Новости».

Козлов отметил, что меры по переводу домов с угольного отопления на газовое предложили губернаторы регионов. По словам Козлова, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу.

В августе Владимир Путин поручил в первую очередь обеспечить газом те города Челябинской области, которые входят в программу «Чистый воздух». Такими городами стали Челябинск и Магнитогорск.

С 18 октября дома жителей в населенных пунктах, в которых есть газораспределительная инфраструктура, начали бесплатно подключать к газу. Заявку на подведение газовой трубы можно заполнить онлайн.

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Два города Челябинской области, Челябинск и Магнитогорск, попали в список городов, в которых планируется полностью отказаться от угольного отопления. Сообщается, что дома жителей этих двух городов бесплатно подключат к газу. «В городах, которые входят в программу „Чистый воздух“ и которые газифицированы, будут подводить газ до забора. Те средства, которые предполагали потратить на подвод трубы, решено потратить на оборудование внутри домов», — цитирует слова глава Минприроды Александра Козлова издание «РИА Новости». Козлов отметил, что меры по переводу домов с угольного отопления на газовое предложили губернаторы регионов. По словам Козлова, президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу. В августе Владимир Путин поручил в первую очередь обеспечить газом те города Челябинской области, которые входят в программу «Чистый воздух». Такими городами стали Челябинск и Магнитогорск. С 18 октября дома жителей в населенных пунктах, в которых есть газораспределительная инфраструктура, начали бесплатно подключать к газу. Заявку на подведение газовой трубы можно заполнить онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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