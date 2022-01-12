Врач рассказал о главной особенности штамма «Омикрон»

Вирус не уходит в легкие, и заболевание протекает, как обычная ОРВИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Потеря обоняния уже не является одним из главных отличительных признаков при заболевании COVID-19. При распространенном сейчас штамме «Омикрон» этот симптом может проявиться в конце болезни или уже после нее, заявил терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Этот симптом перестал быть определяющим. Но есть данные, что он может появиться позже — в конце болезни или уже после нее», — рассказал Кондрахин в интервью «Парламентской газете».

Он также отметил, что при «Омикроне» нет таких болезненных проявлений со стороны желудочно-кишечного тракта, как при «Дельте». Кроме того, главное место локализации нового штамма — это не легкие, а бронхи. «То есть в легкие инфекция не опускается, и заболевание протекает, как обычная ОРВИ. Человека беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры», — рассказал Кондрахин.

Главная опасность нового штамма коронавируса, по словам собеседника издания, — его очень быстрое распространение, что «представляет большую проблему с точки зрения эпидемиологии». «Если заболеваемость начнет в разы увеличиваться, то мы неизбежно получим и увеличение нагрузки на систему здравоохранения», — подчеркнул Кондрахин.

«Омикрон»-штамм коронавируса впервые выявили в Ботсване и ЮАР в начале ноября 2021 года. По данным на конец декабря, он появился уже в 110 странах мира. При этом новый штамм распространяется быстрее «Дельты» и становится доминирующим.

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