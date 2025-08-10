За три часа над Россией сбили 19 украинских беспилотников

Беспилотники пытались атаковать четыре российских региона
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В воскресенье, 10 августа, с 08:30 до 11:30 по московскому времени, над территорией России было уничтожено 19 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее количество БПЛА — по шесть — было сбито над Курской областью и Азовским морем. Три беспилотника пытались атаковать Орловскую область. По два беспилотника средства ПВО уничтожили в Калужской и Брянской областях, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в Telegram.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!