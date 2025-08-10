Калифорния ответила Трампу на требование выплатить университету млрд долларов

Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома 10 августа отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа о выплате Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (UCLA) одного миллиарда долларов для урегулирования спора с федеральными властями. Там назвали подобное "политическим вымогательством".
«Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов. Калифорния не склонится перед отвратительным политическим вымогательством Трампа», — сообщили в офисе калифорнийского губернатора. Информацию об этом они выложили в соцсети Х.
По данным CNN, в конце прошлой недели федеральные власти уже приостановили финансирование университета на сумму 584 миллиона долларов. Согласно проекту соглашения, который обсуждается между сторонами, UCLA должен выплатить один миллиард долларов несколькими траншами и создать компенсационный фонд объемом 172 миллиона долларов для лиц, пострадавших от возможных нарушений Закона о гражданских правах. В случае выполнения этих условий университету обещают восстановить федеральное финансирование и сохранить доступ к грантам и контрактам.
Администрация Трампа усилила давление на высшие учебные заведения в рамках кампании против антисемитизма на студенческих кампусах. В отношении UCLA ведется расследование минюста по данному вопросу. В марте руководство университета инициировало собственную программу по борьбе с проявлениями антисемитизма, а на прошлой неделе было достигнуто мировое соглашение по иску, связанному с преследованием еврейских студентов во время протестов в 2024 году.
