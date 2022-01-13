В соцсетях недовольны индексацией пенсий выше инфляции. «Хватит издеваться»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6% Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше уровня реальной инфляции, однако пользователям социальных сетей этого показалось недостаточно. Комментаторы в Twitter и TikTok считают, что реальная инфляция намного выше уровня индексации.

«Следует покрыть расходы наших пенсионеров из-за инфляции. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции: не на 8,4%, а на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше уровня реальной инфляции, однако пользователям социальных сетей этого показалось недостаточно. Комментаторы в Twitter и TikTok считают, что реальная инфляция намного выше уровня индексации. «Следует покрыть расходы наших пенсионеров из-за инфляции. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции: не на 8,4%, а на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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