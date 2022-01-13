Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии на 8,6% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше уровня реальной инфляции, однако пользователям социальных сетей этого показалось недостаточно. Комментаторы в Twitter и TikTok считают, что реальная инфляция намного выше уровня индексации.

«Следует покрыть расходы наших пенсионеров из-за инфляции. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции: не на 8,4%, а на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Пользователи шутят об уровне инфляции Twitter

Пользователи считают, что в итоге прибавка будет мизерной Twitter

Пользователи считают, что цены растут вместе с размером пенсий TikTok

Пользователи вспоминают о работающих пенсионерах Twitter

Пользователи предлагают расширить возможности соцпенсий TikTok

Пользователи рассуждают, куда потратить прибавку к пенсии TikTok

Пользователи вспоминают о ценах на продукты Twitter

Пользователи говорят о ценах на лекарства TikTok