Президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше уровня реальной инфляции, однако пользователям социальных сетей этого показалось недостаточно. Комментаторы в Twitter и TikTok считают, что реальная инфляция намного выше уровня индексации.
«Следует покрыть расходы наших пенсионеров из-за инфляции. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции: не на 8,4%, а на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Пользователи шутят об уровне инфляции
Twitter
Пользователи считают, что в итоге прибавка будет мизерной
Twitter
Пользователи считают, что цены растут вместе с размером пенсий
TikTok
Пользователи вспоминают о работающих пенсионерах
Twitter
Пользователи предлагают расширить возможности соцпенсий
TikTok
Пользователи рассуждают, куда потратить прибавку к пенсии
Президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше уровня реальной инфляции, однако пользователям социальных сетей этого показалось недостаточно. Комментаторы в Twitter и TikTok считают, что реальная инфляция намного выше уровня индексации. «Следует покрыть расходы наших пенсионеров из-за инфляции. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции: не на 8,4%, а на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.