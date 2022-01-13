13 января 2022

В Пермском крае губернатор ввел обязательные ежегодные субботники

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Субботник. Пермь
Субботник в центре Перми (архивное фото) Фото:

В Пермском крае последняя суббота апреля и первая октября объявлены днями ежегодного общерегионального субботника. Заниматься уборкой территорий рекомендовано депутатам и чиновникам. Указ об этом подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Постановляю объявить последнюю субботу апреля и первую субботу октября днями проведения комплексной уборки территорий населенных пунктов Пермского края (ежегодного краевого субботника). Возложить на министерство ЖКХ функции по координации вопросов организации и проведения ежегодных краевых субботников», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Указ рекомендует законодательному собранию края и другим органам власти также принимать участие в уборке. Главы муниципалитетов должны проводить разъяснительную работу с жителями и бизнесом. Минтранс — оказывать содействие местным властям в привлечении к субботникам транспортных организаций, а министерство образования привлекать к работе школьников и студентов сузов.

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В Пермском крае последняя суббота апреля и первая октября объявлены днями ежегодного общерегионального субботника. Заниматься уборкой территорий рекомендовано депутатам и чиновникам. Указ об этом подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Постановляю объявить последнюю субботу апреля и первую субботу октября днями проведения комплексной уборки территорий населенных пунктов Пермского края (ежегодного краевого субботника). Возложить на министерство ЖКХ функции по координации вопросов организации и проведения ежегодных краевых субботников», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Указ рекомендует законодательному собранию края и другим органам власти также принимать участие в уборке. Главы муниципалитетов должны проводить разъяснительную работу с жителями и бизнесом. Минтранс — оказывать содействие местным властям в привлечении к субботникам транспортных организаций, а министерство образования привлекать к работе школьников и студентов сузов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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