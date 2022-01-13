В Пермском крае губернатор ввел обязательные ежегодные субботники

Субботник в центре Перми (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Пермском крае последняя суббота апреля и первая октября объявлены днями ежегодного общерегионального субботника. Заниматься уборкой территорий рекомендовано депутатам и чиновникам. Указ об этом подписал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Постановляю объявить последнюю субботу апреля и первую субботу октября днями проведения комплексной уборки территорий населенных пунктов Пермского края (ежегодного краевого субботника). Возложить на министерство ЖКХ функции по координации вопросов организации и проведения ежегодных краевых субботников», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Указ рекомендует законодательному собранию края и другим органам власти также принимать участие в уборке. Главы муниципалитетов должны проводить разъяснительную работу с жителями и бизнесом. Минтранс — оказывать содействие местным властям в привлечении к субботникам транспортных организаций, а министерство образования привлекать к работе школьников и студентов сузов.

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