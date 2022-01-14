Набиуллина: экологические технологии грозят РФ ростом инфляции

14 января 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

Мир находится в стадии энергетического перехода от невозобновляемых источников энергии к чистым, заявила Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Переход предприятий на социальную и экологическую ответственность (система ESG), в частности энергопереход, станет для России серьезным проинфляционным фактором. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Начинает действовать мощный, долгосрочный, структурный и проинфляционный фактор, который называется энергетический переход. Это проинфляционно, потому что экологические технологии, которые еще не все доступны, будут дороже. Инвестиции в традиционную энергетику в силу неопределенности меньше, это тоже будет дороже. ESG-фактор — это длящийся шок предложения. Аналогично тому, что было с нефтяными ценами в 1970-х годах», — рассказала Набиуллина в ходе Гайдаровского форма, трансляция которого, ведется на официальном сайте мероприятия. Набиуллина отмечает, что некоторые дезинфляционные факторы, благодаря которым мир привык жить в условиях низкой инфляции, постепенно угасают. Так, в мире отчетливо наметился тренд на стремление производителей локализовать все этапы производства. Она связывает это с кризисом во время пандемии, который вызвал разрушение цепочек поставок. Еще один дезинфляционный фактор, чье действие снижается, — ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками разных стран, отметила глава ЦБ. Ранее спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс заявил, что глава государства выбрал «умную стратегию» развития страны, подразумевающую энергопереход и углеродную нейтральность. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, то приблизительно через 20 лет нефть перестанет быть основным экспортным товаром РФ и основным источником пополнения бюджета. Он пояснил, что в мире начинается энергопереход и декарбонизация экономики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переход предприятий на социальную и экологическую ответственность (система ESG), в частности энергопереход, станет для России серьезным проинфляционным фактором. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Начинает действовать мощный, долгосрочный, структурный и проинфляционный фактор, который называется энергетический переход. Это проинфляционно, потому что экологические технологии, которые еще не все доступны, будут дороже. Инвестиции в традиционную энергетику в силу неопределенности меньше, это тоже будет дороже. ESG-фактор — это длящийся шок предложения. Аналогично тому, что было с нефтяными ценами в 1970-х годах», — рассказала Набиуллина в ходе Гайдаровского форма, трансляция которого, ведется на официальном сайте мероприятия. Набиуллина отмечает, что некоторые дезинфляционные факторы, благодаря которым мир привык жить в условиях низкой инфляции, постепенно угасают. Так, в мире отчетливо наметился тренд на стремление производителей локализовать все этапы производства. Она связывает это с кризисом во время пандемии, который вызвал разрушение цепочек поставок. Еще один дезинфляционный фактор, чье действие снижается, — ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками разных стран, отметила глава ЦБ. Ранее спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс заявил, что глава государства выбрал «умную стратегию» развития страны, подразумевающую энергопереход и углеродную нейтральность. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, то приблизительно через 20 лет нефть перестанет быть основным экспортным товаром РФ и основным источником пополнения бюджета. Он пояснил, что в мире начинается энергопереход и декарбонизация экономики.