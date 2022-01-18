За оздоровительный центр просят 240 млн рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в селе Еткуль выставили на продажу термальный курорт «Термы Александрия». За оздоровительный центр возле деревни Печенкино собственник просит 240 млн рублей.

«Продается работающий бизнес. Это зaгopoдный oтeль 3 звезды на 40 нoмepoв c тepмaльным бacceйнoм. На территории курорта есть номера экoнoм, люкc, апартаменты и шесть двухэтажных коттеджей. Общая площадь строений 5 тыс. кв. метров. Площадь земельного участка — 65 тыс. кв. метров», — говорится в объявлении на сайте Business Asset.

На официальном сайте «Термы Александрия» также говорится, что отель построен в 2017 году. Термальная вода поступает в бассейн с лечебного озера Горькое. Центр расположен в экологически чистом Еткульском бору в 40 км. от Челябинска.

В качестве причины продажи бизнеса собственник указал, что это пpoдaжa нeпpoфильныx aктивoв (peopгaнизaция). На звонок URA.RU в «Термы Александрия» никто не ответил.

На курорте есть соляная пещера Скрин: Business Asset

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам