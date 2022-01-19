В США считают, что против РФ необходимо ввести санкции уже сейчасФото: depositphotos.com
Против России необходимо ввести санкции уже сейчас, чтобы они были в качестве сдерживания страны от нападения на Украину. Так считает сенатор Джони Эрнст, которая находилась в составе съездившей на Украину делегации, встретившейся с лидером США Джо Байденом.
«После того, как они начнут вторжение на Украину, все будет кончено, жизни будут потеряны. Санкции и действия нужны сейчас», — сказала сенатор Джони Эрнст, передают РИА «Новости».
По словам сенатора Роджера Уикера, поездка была быстрой, но, тем не менее, интенсивной и конструктивной. Он сказал, что США выступают «как один» вместе с народом Украины и не хотят ее возвращения в состав России.
Американский сенатор Роджер Уикер призвал к агрессивным действиям против главы РФ Владимира Путина в случае военного вторжения России на Украину. Он добавил, что в России «ностальгируют по империи зла» и хотят воссоздания советского режима.
Против России необходимо ввести санкции уже сейчас, чтобы они были в качестве сдерживания страны от нападения на Украину. Так считает сенатор Джони Эрнст, которая находилась в составе съездившей на Украину делегации, встретившейся с лидером США Джо Байденом. «После того, как они начнут вторжение на Украину, все будет кончено, жизни будут потеряны. Санкции и действия нужны сейчас», — сказала сенатор Джони Эрнст, передают РИА «Новости». По словам сенатора Роджера Уикера, поездка была быстрой, но, тем не менее, интенсивной и конструктивной. Он сказал, что США выступают «как один» вместе с народом Украины и не хотят ее возвращения в состав России. Американский сенатор Роджер Уикер призвал к агрессивным действиям против главы РФ Владимира Путина в случае военного вторжения России на Украину. Он добавил, что в России «ностальгируют по империи зла» и хотят воссоздания советского режима.