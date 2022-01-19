Конгрессмены США призвали ввести санкции против России. «В качестве сдерживания»

20 января 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

В США считают, что против РФ необходимо ввести санкции уже сейчас Фото: depositphotos.com Против России необходимо ввести санкции уже сейчас, чтобы они были в качестве сдерживания страны от нападения на Украину. Так считает сенатор Джони Эрнст, которая находилась в составе съездившей на Украину делегации, встретившейся с лидером США Джо Байденом. «После того, как они начнут вторжение на Украину, все будет кончено, жизни будут потеряны. Санкции и действия нужны сейчас», — сказала сенатор Джони Эрнст, передают РИА «Новости». По словам сенатора Роджера Уикера, поездка была быстрой, но, тем не менее, интенсивной и конструктивной. Он сказал, что США выступают «как один» вместе с народом Украины и не хотят ее возвращения в состав России. Американский сенатор Роджер Уикер призвал к агрессивным действиям против главы РФ Владимира Путина в случае военного вторжения России на Украину. Он добавил, что в России «ностальгируют по империи зла» и хотят воссоздания советского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Против России необходимо ввести санкции уже сейчас, чтобы они были в качестве сдерживания страны от нападения на Украину. Так считает сенатор Джони Эрнст, которая находилась в составе съездившей на Украину делегации, встретившейся с лидером США Джо Байденом. «После того, как они начнут вторжение на Украину, все будет кончено, жизни будут потеряны. Санкции и действия нужны сейчас», — сказала сенатор Джони Эрнст, передают РИА «Новости». По словам сенатора Роджера Уикера, поездка была быстрой, но, тем не менее, интенсивной и конструктивной. Он сказал, что США выступают «как один» вместе с народом Украины и не хотят ее возвращения в состав России. Американский сенатор Роджер Уикер призвал к агрессивным действиям против главы РФ Владимира Путина в случае военного вторжения России на Украину. Он добавил, что в России «ностальгируют по империи зла» и хотят воссоздания советского режима.