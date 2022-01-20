Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило проект большой приаэродромной территории (ПАТ) возле аэропорта Кольцово. Документ, подписанный замруководителя ведомства Алексеем Новгородовым 3 декабря и согласованный перед этим губернатором Евгением Куйвашевым, коснется сразу нескольких свердловских муниципалитетов.
«Установить приаэродромную территорию аэродрома Екатеринбург (Кольцово) в составе с первой по шестую подзоны», — говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства. В первой и второй подзонах запрещается любая стройка, не связанная с работой аэропорта.
Третья подзона ограничивает высотное строительство; четвертая — возведение объектов, создающих помехи для систем связи и навигации, пятая — опасное производство. В разной степени в эти подзоны попадают юго-восточная часть Екатеринбурга, Сысерть, Первоуральск, Арамиль, Белоярский, Заречный, а также Верхнее Дуброво. В шестой подзоне нельзя устраивать фермы, скотобойни, мусорные полигоны и другие объекты, привлекающие птиц. Она частично накрывает Екатеринбург, Белоярский, Березовский, Сысерть и Верхнее Дуброво.
Этот проект — компромиссный по сравнению с тем, из-за которого власти (мэрия и некоторые региональные министры), застройщики и аэропорт Кольцово конфликтовали с 2019 года. Основным предметом спора была седьмая подзона, которая угрожала девелоперским проектам и была столь велика, что достигала центра Екатеринбурга. Итогом торгов, проходивших весь 2020 год, стало отрицательное заключение губернатора Евгения Куйвашева, направленное в Росавиацию. Росавиация, в свою очередь, на внутренних совещаниях поддерживала Кольцово. Дискуссия перешла на уровень Минстроя РФ.
«В итоге, как мы видим, решено утвердить ПАТ пока без седьмой подзоны. Когда ее установят и в каких параметрах, неизвестно. С тем проектом, который вышел сейчас, в принципе, жить можно, ограничения не столь существенны, как изначально», — объяснил источник URA.RU на строительном рынке.
Собеседник агентства, близкий к мэрии, поделился, что муниципальные власти предлагали утвердить ПАТ и без шестой подзоны (это было бы еще лучше для застройщиков). Но по закону это невозможно, отметил первый источник.
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило проект большой приаэродромной территории (ПАТ) возле аэропорта Кольцово. Документ, подписанный замруководителя ведомства Алексеем Новгородовым 3 декабря и согласованный перед этим губернатором Евгением Куйвашевым, коснется сразу нескольких свердловских муниципалитетов. «Установить приаэродромную территорию аэродрома Екатеринбург (Кольцово) в составе с первой по шестую подзоны», — говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства. В первой и второй подзонах запрещается любая стройка, не связанная с работой аэропорта. Третья подзона ограничивает высотное строительство; четвертая — возведение объектов, создающих помехи для систем связи и навигации, пятая — опасное производство. В разной степени в эти подзоны попадают юго-восточная часть Екатеринбурга, Сысерть, Первоуральск, Арамиль, Белоярский, Заречный, а также Верхнее Дуброво. В шестой подзоне нельзя устраивать фермы, скотобойни, мусорные полигоны и другие объекты, привлекающие птиц. Она частично накрывает Екатеринбург, Белоярский, Березовский, Сысерть и Верхнее Дуброво. Этот проект — компромиссный по сравнению с тем, из-за которого власти (мэрия и некоторые региональные министры), застройщики и аэропорт Кольцово конфликтовали с 2019 года. Основным предметом спора была седьмая подзона, которая угрожала девелоперским проектам и была столь велика, что достигала центра Екатеринбурга. Итогом торгов, проходивших весь 2020 год, стало отрицательное заключение губернатора Евгения Куйвашева, направленное в Росавиацию. Росавиация, в свою очередь, на внутренних совещаниях поддерживала Кольцово. Дискуссия перешла на уровень Минстроя РФ. «В итоге, как мы видим, решено утвердить ПАТ пока без седьмой подзоны. Когда ее установят и в каких параметрах, неизвестно. С тем проектом, который вышел сейчас, в принципе, жить можно, ограничения не столь существенны, как изначально», — объяснил источник URA.RU на строительном рынке. Собеседник агентства, близкий к мэрии, поделился, что муниципальные власти предлагали утвердить ПАТ и без шестой подзоны (это было бы еще лучше для застройщиков). Но по закону это невозможно, отметил первый источник.