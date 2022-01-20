В документе говорится о шести ограничительных подзонах возле Кольцово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило проект большой приаэродромной территории (ПАТ) возле аэропорта Кольцово. Документ, подписанный замруководителя ведомства Алексеем Новгородовым 3 декабря и согласованный перед этим губернатором Евгением Куйвашевым, коснется сразу нескольких свердловских муниципалитетов.

«Установить приаэродромную территорию аэродрома Екатеринбург (Кольцово) в составе с первой по шестую подзоны», — говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства. В первой и второй подзонах запрещается любая стройка, не связанная с работой аэропорта.

Третья подзона ограничивает высотное строительство; четвертая — возведение объектов, создающих помехи для систем связи и навигации, пятая — опасное производство. В разной степени в эти подзоны попадают юго-восточная часть Екатеринбурга, Сысерть, Первоуральск, Арамиль, Белоярский, Заречный, а также Верхнее Дуброво. В шестой подзоне нельзя устраивать фермы, скотобойни, мусорные полигоны и другие объекты, привлекающие птиц. Она частично накрывает Екатеринбург, Белоярский, Березовский, Сысерть и Верхнее Дуброво.

Этот проект — компромиссный по сравнению с тем, из-за которого власти (мэрия и некоторые региональные министры), застройщики и аэропорт Кольцово конфликтовали с 2019 года. Основным предметом спора была седьмая подзона, которая угрожала девелоперским проектам и была столь велика, что достигала центра Екатеринбурга. Итогом торгов, проходивших весь 2020 год, стало отрицательное заключение губернатора Евгения Куйвашева, направленное в Росавиацию. Росавиация, в свою очередь, на внутренних совещаниях поддерживала Кольцово. Дискуссия перешла на уровень Минстроя РФ.

«В итоге, как мы видим, решено утвердить ПАТ пока без седьмой подзоны. Когда ее установят и в каких параметрах, неизвестно. С тем проектом, который вышел сейчас, в принципе, жить можно, ограничения не столь существенны, как изначально», — объяснил источник URA.RU на строительном рынке.

Собеседник агентства, близкий к мэрии, поделился, что муниципальные власти предлагали утвердить ПАТ и без шестой подзоны (это было бы еще лучше для застройщиков). Но по закону это невозможно, отметил первый источник.

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