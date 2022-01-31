Пермяки должны своим детям почти четыре миллиарда рублей

01 февраля 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Более 17 тысяч маленьких пермяков не получают алименты от родителей Фото: Карина Ванеш © URA.RU В Пермском крае общий долг жителей по алиментам в пользу детей составляет около четырех миллиардов рублей. С каждым годом все чаще взыскивать платежи приходится принудительно, сообщают в службе судебных приставов. «На сегодняшний день на исполнении у судебных приставов Прикамья находится более 17 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. Общая сумма задолженности родителей, не желающих содержать своих детей, составляет почти четыре миллиарда рублей. В 2021 году приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 667 млн рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. В минувшем году в Прикамье 2 305 должников привлечены к обязательным работам, 76 — к административным штрафам, еще 438 отбыли административные аресты. 250 злостных алиментщиков отправились в колонию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермском крае общий долг жителей по алиментам в пользу детей составляет около четырех миллиардов рублей. С каждым годом все чаще взыскивать платежи приходится принудительно, сообщают в службе судебных приставов. «На сегодняшний день на исполнении у судебных приставов Прикамья находится более 17 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. Общая сумма задолженности родителей, не желающих содержать своих детей, составляет почти четыре миллиарда рублей. В 2021 году приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 667 млн рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. В минувшем году в Прикамье 2 305 должников привлечены к обязательным работам, 76 — к административным штрафам, еще 438 отбыли административные аресты. 250 злостных алиментщиков отправились в колонию.