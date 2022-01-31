Пермяки должны своим детям почти четыре миллиарда рублей

В Пермском крае общий долг жителей по алиментам в пользу детей составляет около четырех миллиардов рублей. С каждым годом все чаще взыскивать платежи приходится принудительно, сообщают в службе судебных приставов.
«На сегодняшний день на исполнении у судебных приставов Прикамья находится более 17 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. Общая сумма задолженности родителей, не желающих содержать своих детей, составляет почти четыре миллиарда рублей. В 2021 году приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 667 млн рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю.
В минувшем году в Прикамье 2 305 должников привлечены к обязательным работам, 76 — к административным штрафам, еще 438 отбыли административные аресты. 250 злостных алиментщиков отправились в колонию.
В Пермском крае общий долг жителей по алиментам в пользу детей составляет около четырех миллиардов рублей. С каждым годом все чаще взыскивать платежи приходится принудительно, сообщают в службе судебных приставов. «На сегодняшний день на исполнении у судебных приставов Прикамья находится более 17 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментных платежей. Общая сумма задолженности родителей, не желающих содержать своих детей, составляет почти четыре миллиарда рублей. В 2021 году приставы взыскали с неплательщиков алиментов более 667 млн рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. В минувшем году в Прикамье 2 305 должников привлечены к обязательным работам, 76 — к административным штрафам, еще 438 отбыли административные аресты. 250 злостных алиментщиков отправились в колонию.