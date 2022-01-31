Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли в Санкт-Петербурге

Полиция планирует отправить девочку домой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Санкт-Петербурге нашли объявленную в федеральный розыск девочку, которая пропала в Екатеринбурге 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Оперативниками уголовного розыска у дома по улице Комсомола задержана 16-летняя школьница», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Там отметили, что девочка числится в федеральном розыске.

Ее нашли вечером 31 января. В планах полиции отправить подростка в город официального проживания.

Ранее сообщалось, что волонтеры Свердловской области объявляют поиск детей, чьи родственники не могут выйти с ними на связь. В конце 2021 года нескольких детей искали сотрудники полиции, привлекая неравнодушных свердловчан. Некоторых пропавших не удается найти несколько недель.