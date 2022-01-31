31 января 2022

Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли в Санкт-Петербурге

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полициейский, шеврон полиция
Полиция планирует отправить девочку домой Фото:

В Санкт-Петербурге нашли объявленную в федеральный розыск девочку, которая пропала в Екатеринбурге 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Оперативниками уголовного розыска у дома по улице Комсомола задержана 16-летняя школьница», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Там отметили, что девочка числится в федеральном розыске.

Ее нашли вечером 31 января. В планах полиции отправить подростка в город официального проживания.

Ранее сообщалось, что волонтеры Свердловской области объявляют поиск детей, чьи родственники не могут выйти с ними на связь. В конце 2021 года нескольких детей искали сотрудники полиции, привлекая неравнодушных свердловчан. Некоторых пропавших не удается найти несколько недель.

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В Санкт-Петербурге нашли объявленную в федеральный розыск девочку, которая пропала в Екатеринбурге 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «Оперативниками уголовного розыска у дома по улице Комсомола задержана 16-летняя школьница», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Там отметили, что девочка числится в федеральном розыске. Ее нашли вечером 31 января. В планах полиции отправить подростка в город официального проживания. Ранее сообщалось, что волонтеры Свердловской области объявляют поиск детей, чьи родственники не могут выйти с ними на связь. В конце 2021 года нескольких детей искали сотрудники полиции, привлекая неравнодушных свердловчан. Некоторых пропавших не удается найти несколько недель.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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