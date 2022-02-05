Тайвань осудил позицию России и Китая по независимости острова

Тайвань и Китай не подчиняются друг другу, отметили в Министерстве иностранных дел страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти острова Тайвань осудили совместное заявление России и КНР в поддержку принципа «одного Китая» и против независимости острова. Об этом сообщается на сайте МИД Тайваня.

«В ответ на „Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии“, в котором Россия подтвердила, что соблюдает принцип „одного Китая“ и признает Тайвань неотъемлемой частью территории Китая, министерство иностранных дел [Тайваня] выражает свой решительный протест, а также резко осуждает ложные формулировки, ущемляющие суверенитет Китайской Республики Тайвань. Тайвань и КНР не подчиняются друг другу, и правительство КНР никогда не управляло им», — говорится в сообщении МИД Тайваня.

Тайвань и КНР разорвали отношения в 1949 году. Потерпев поражение в ходе Гражданской войны от войск Мао Цзэдуна, глава правительства Республики Китай генералиссимус Чан Кайши укрылся на Тайване. Общее количество беженцев из континентального Китая на Тайвань составило около 2 млн человек. На данный момент большинство стран признали независимость Китайской республики.

Ранее президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, в ходе которых отметили безграничный уровень дружбы двух стран. По итогам встречи Россия и Китай опубликовали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и о глобальном устойчивом развитии, пишет RT.

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