Сборная РФ по мини-футболу проиграла в финале чемпионата Европы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
III спартакиада работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. День второй. Перезалито. Верхняя Пышма, мини-футбол
Команда сборной России по мини-футболу заняла второе место на чемпионате Европы Фото:

Сборная России по мини-футболу уступила первое место португальской команде в финале чемпионата Европы. Матч закончился со счетом 2:4.

Сначала российские футболисты Антон Соколов и Андрей Афанасьев заработали преимущество для своей команды в виде двух голов, передает Sport24. Затем сборная Португалии забила в ворота россиян четыре гола, завоевав первое место на чемпионате Европы по мини-футболу.

В полуфинале чемпионата российские спортсмены столкнулись с командой Украины, одержав над ними победу. Болельщики украинской сборной во время матча исполняли провокационные песни с угрозами в адрес россиян.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сборная России по мини-футболу уступила первое место португальской команде в финале чемпионата Европы. Матч закончился со счетом 2:4. Сначала российские футболисты Антон Соколов и Андрей Афанасьев заработали преимущество для своей команды в виде двух голов, передает Sport24. Затем сборная Португалии забила в ворота россиян четыре гола, завоевав первое место на чемпионате Европы по мини-футболу. В полуфинале чемпионата российские спортсмены столкнулись с командой Украины, одержав над ними победу. Болельщики украинской сборной во время матча исполняли провокационные песни с угрозами в адрес россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...