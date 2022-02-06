Сборная РФ по мини-футболу проиграла в финале чемпионата Европы

Команда сборной России по мини-футболу заняла второе место на чемпионате Европы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сборная России по мини-футболу уступила первое место португальской команде в финале чемпионата Европы. Матч закончился со счетом 2:4.

Сначала российские футболисты Антон Соколов и Андрей Афанасьев заработали преимущество для своей команды в виде двух голов, передает Sport24 . Затем сборная Португалии забила в ворота россиян четыре гола, завоевав первое место на чемпионате Европы по мини-футболу.

В полуфинале чемпионата российские спортсмены столкнулись с командой Украины, одержав над ними победу. Болельщики украинской сборной во время матча исполняли провокационные песни с угрозами в адрес россиян.