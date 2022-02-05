05 февраля 2022
04 февраля 2022

Плановая диспансеризация челябинцев остановлена из-за COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Диспансеризация приостановлена на неопределенный срок Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области приостановлена диспансеризация определенных групп взрослого населения во всех медицинских учреждениях. Об этом URA.RU сообщили в областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Решение о приостановке диспансеризации определенных групп принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе со 2 февраля. Существует высокий риск заражения здоровых людей при прохождении диспансеризации», — заявили в центре общественного здоровья.

Медики отметили, что углубленная диспансеризация на выявление осложнений после коронавируса, не приостанавливается. Пациенты, переболевшие COVID, смогут пройти обследование через два месяца после выписки.

Как отмечают в региональном минздраве, за прошедшие сутки 1642 челябинец выписан. Более 15 тысяч жителей прошли ПЦР-тест на COVID. Коронавирусом за отчетный период заразились 4 тыс. 400 человек.

Ранее в Пермском крае больницы сообщили о прекращении планового приема пациентов. Ситуацию в медучреждении объяснили сложной обстановкой, связанной с распространением коронавируса.

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В Челябинской области приостановлена диспансеризация определенных групп взрослого населения во всех медицинских учреждениях. Об этом URA.RU сообщили в областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики. «Решение о приостановке диспансеризации определенных групп принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе со 2 февраля. Существует высокий риск заражения здоровых людей при прохождении диспансеризации», — заявили в центре общественного здоровья. Медики отметили, что углубленная диспансеризация на выявление осложнений после коронавируса, не приостанавливается. Пациенты, переболевшие COVID, смогут пройти обследование через два месяца после выписки. Как отмечают в региональном минздраве, за прошедшие сутки 1642 челябинец выписан. Более 15 тысяч жителей прошли ПЦР-тест на COVID. Коронавирусом за отчетный период заразились 4 тыс. 400 человек. Ранее в Пермском крае больницы сообщили о прекращении планового приема пациентов. Ситуацию в медучреждении объяснили сложной обстановкой, связанной с распространением коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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