Плановая диспансеризация челябинцев остановлена из-за COVID

Диспансеризация приостановлена на неопределенный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области приостановлена диспансеризация определенных групп взрослого населения во всех медицинских учреждениях. Об этом URA.RU сообщили в областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

«Решение о приостановке диспансеризации определенных групп принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе со 2 февраля. Существует высокий риск заражения здоровых людей при прохождении диспансеризации», — заявили в центре общественного здоровья.

Медики отметили, что углубленная диспансеризация на выявление осложнений после коронавируса, не приостанавливается. Пациенты, переболевшие COVID, смогут пройти обследование через два месяца после выписки.

Как отмечают в региональном минздраве, за прошедшие сутки 1642 челябинец выписан. Более 15 тысяч жителей прошли ПЦР-тест на COVID. Коронавирусом за отчетный период заразились 4 тыс. 400 человек.

Ранее в Пермском крае больницы сообщили о прекращении планового приема пациентов. Ситуацию в медучреждении объяснили сложной обстановкой, связанной с распространением коронавируса.