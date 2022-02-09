Жители Кушвы массово жалуются на закрытые больницы

Жители Кушвы обеспокоены закрытием детской поликлиники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более тысячи жителей города Кушва (Свердловская область) жалуются на то, что в городе закрылась детская поликлиника и несколько отделений взрослой городской больницы. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев.

«Новая болевая точка — Кушва. В мой адрес обратилось более 1000 жителей этого города, обеспокоенных закрытием детской поликлиники и нескольких отделений взрослой городской больницы», — сообщил депутат в своем instagram-аккаунте.

Министр здравоохранение Свердловской области Андрей Карлов заявил, что здание детской поликлиники перевели на плановый капитальный ремонт. Но главврач Центральной городской больницы Кушвы Наталья Леонова сообщает, что перемещение детской поликлиники в здание взрослой будет окончательным. «Полученные от чиновников ответы лишь запутали ситуацию. Кто из них говорит правду — не ясно», — отметил Ивачев.

URA.RU обратилось к пресс-секретарю минздрава Свердловской области Константину Шестакову. Он рассказал, что слова министра являются верными.