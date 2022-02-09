09 февраля 2022

Жители Кушвы массово жалуются на закрытые больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, скорая помощь, фельдшер, машина скорой помощи, вызов врача
Жители Кушвы обеспокоены закрытием детской поликлиники Фото:

Более тысячи жителей города Кушва (Свердловская область) жалуются на то, что в городе закрылась детская поликлиника и несколько отделений взрослой городской больницы. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев.

«Новая болевая точка — Кушва. В мой адрес обратилось более 1000 жителей этого города, обеспокоенных закрытием детской поликлиники и нескольких отделений взрослой городской больницы», — сообщил депутат в своем instagram-аккаунте.

Министр здравоохранение Свердловской области Андрей Карлов заявил, что здание детской поликлиники перевели на плановый капитальный ремонт. Но главврач Центральной городской больницы Кушвы Наталья Леонова сообщает, что перемещение детской поликлиники в здание взрослой будет окончательным. «Полученные от чиновников ответы лишь запутали ситуацию. Кто из них говорит правду — не ясно», — отметил Ивачев.

URA.RU обратилось к пресс-секретарю минздрава Свердловской области Константину Шестакову. Он рассказал, что слова министра являются верными.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Более тысячи жителей города Кушва (Свердловская область) жалуются на то, что в городе закрылась детская поликлиника и несколько отделений взрослой городской больницы. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачев. «Новая болевая точка — Кушва. В мой адрес обратилось более 1000 жителей этого города, обеспокоенных закрытием детской поликлиники и нескольких отделений взрослой городской больницы», — сообщил депутат в своем instagram-аккаунте. Министр здравоохранение Свердловской области Андрей Карлов заявил, что здание детской поликлиники перевели на плановый капитальный ремонт. Но главврач Центральной городской больницы Кушвы Наталья Леонова сообщает, что перемещение детской поликлиники в здание взрослой будет окончательным. «Полученные от чиновников ответы лишь запутали ситуацию. Кто из них говорит правду — не ясно», — отметил Ивачев. URA.RU обратилось к пресс-секретарю минздрава Свердловской области Константину Шестакову. Он рассказал, что слова министра являются верными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...