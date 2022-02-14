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11 февраля 2022

Владелец пермского ТРК «Семья» судится с бутиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Заявление с иском на сумму 485 тыс. поступило в арбитражный суд Пермского края 11 февраля Фото:

Владеющее торгово-развлекательным комплексом «Семья» АО «Пермский облунивермаг» подало заявление на ООО «Паоло Конте», которой принадлежат одноименные обувные бутики. По данным СМИ, «Пермский облунивермаг» хочет взыскать с магазина 485,4 тысяч рублей долгов по аренде.

«Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, указанная сумма — задолженность „Паоло Конте“ по аренде», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на инсайдера. На данный момент из-за долгов магазин компании не работает.

Заявление к «Паоло Конте» от «Пермского облунивермага» поступило в арбитражный суд Пермского края 11 февраля. В сумме исковых требований указана сумма 485437,5 рублей. Дело еще не принято к производству.

Также, как сообщает издание, «Сбер» также намерен подать иск на владельца обувных. В банке намерен обанкротить Paolo Conte из-за крупных долгов, которые появились у компании на фоне пандемии.

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Владеющее торгово-развлекательным комплексом «Семья» АО «Пермский облунивермаг» подало заявление на ООО «Паоло Конте», которой принадлежат одноименные обувные бутики. По данным СМИ, «Пермский облунивермаг» хочет взыскать с магазина 485,4 тысяч рублей долгов по аренде. «Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, указанная сумма — задолженность „Паоло Конте“ по аренде», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на инсайдера. На данный момент из-за долгов магазин компании не работает. Заявление к «Паоло Конте» от «Пермского облунивермага» поступило в арбитражный суд Пермского края 11 февраля. В сумме исковых требований указана сумма 485437,5 рублей. Дело еще не принято к производству. Также, как сообщает издание, «Сбер» также намерен подать иск на владельца обувных. В банке намерен обанкротить Paolo Conte из-за крупных долгов, которые появились у компании на фоне пандемии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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