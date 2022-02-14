Владелец пермского ТРК «Семья» судится с бутиком

Заявление с иском на сумму 485 тыс. поступило в арбитражный суд Пермского края 11 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владеющее торгово-развлекательным комплексом «Семья» АО «Пермский облунивермаг» подало заявление на ООО «Паоло Конте», которой принадлежат одноименные обувные бутики. По данным СМИ, «Пермский облунивермаг» хочет взыскать с магазина 485,4 тысяч рублей долгов по аренде.

«Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, указанная сумма — задолженность „Паоло Конте“ по аренде», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на инсайдера. На данный момент из-за долгов магазин компании не работает.

Заявление к «Паоло Конте» от «Пермского облунивермага» поступило в арбитражный суд Пермского края 11 февраля. В сумме исковых требований указана сумма 485437,5 рублей. Дело еще не принято к производству.

Также, как сообщает издание, «Сбер» также намерен подать иск на владельца обувных. В банке намерен обанкротить Paolo Conte из-за крупных долгов, которые появились у компании на фоне пандемии.