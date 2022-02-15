В Кольцово начинается масштабная реконструкция. Один из выходов закрывают

15 февраля 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Основные работы начнутся весной 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU В аэропорту Екатеринбурга начался первый этап реконструкции, который модернизирует привокзальную площадь и увеличит пропускную способность международного терминала почти в два раза — с 1300 до 2500 пассажиров в час. В Кольцово предупредили пассажиров, выложив пост в Instagram, сообщив, что началась подготовка к масштабным изменениям. «Друзья, в нашем аэропорту началась подготовка к предстоящей реконструкции. Работы ведутся в зале прилета международных линий», — сообщается в посте аккаунта Кольцово. Представители аэропорта предупредили встречающих, что выход из международного терминала не работает — абсолютно все пассажиры покидают аэропорт через терминал местных воздушных авиалиний (Терминал А). Встретить прилетевших рейсами из других стран можно в зоне, расположенной слева от входа в терминал внутреннего авиасообщения, уточняется в посте аэропорта. Также подчеркивается, что зал вылета для пассажиров рейсов в другие страны работает без изменений, равно как и Терминал А. Площадь аэровокзального комплекса Кольцово по итогам первого этапа большой реконструкции увеличится на 14 тысяч квадратных метров, анонсировал на пресс-конференции директор по стратегическим коммуникациям холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Красиков. По его словам, работы стартуют в апреле 2022-го и продлятся до третьего квартала 2023-го. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В аэропорту Екатеринбурга начался первый этап реконструкции, который модернизирует привокзальную площадь и увеличит пропускную способность международного терминала почти в два раза — с 1300 до 2500 пассажиров в час. В Кольцово предупредили пассажиров, выложив пост в Instagram, сообщив, что началась подготовка к масштабным изменениям. «Друзья, в нашем аэропорту началась подготовка к предстоящей реконструкции. Работы ведутся в зале прилета международных линий», — сообщается в посте аккаунта Кольцово. Представители аэропорта предупредили встречающих, что выход из международного терминала не работает — абсолютно все пассажиры покидают аэропорт через терминал местных воздушных авиалиний (Терминал А). Встретить прилетевших рейсами из других стран можно в зоне, расположенной слева от входа в терминал внутреннего авиасообщения, уточняется в посте аэропорта. Также подчеркивается, что зал вылета для пассажиров рейсов в другие страны работает без изменений, равно как и Терминал А. Площадь аэровокзального комплекса Кольцово по итогам первого этапа большой реконструкции увеличится на 14 тысяч квадратных метров, анонсировал на пресс-конференции директор по стратегическим коммуникациям холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Красиков. По его словам, работы стартуют в апреле 2022-го и продлятся до третьего квартала 2023-го.