Построить дорогу должны в 2023 году Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермские власти объявили конкурс на поиск подрядчика, который выполнит вторую часть работ масштабной транспортной стройки в Перми «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». Стартовая цена аукциона составляет 914,5 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок.

«Объявлен открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству автомобильной дороги „Переход ул. Строителей — площадь Гайдара“. Очередной участок от улицы Вишерской до примыкания к улице Папанинцев», — указано в закупке.

Согласно техзаданию, участок дороги будущему подрядчику необходимо будет приступить к работам в апреле 2022 года. Построить дорогу должны до 15 октября 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало: реконструкция улицы Строителей началась летом 2019 года. Общая стоимость проекта, протяженностью около семи километров, составляет 10,5 млрд рублей. Краевые власти называют реконструкцию дороги одним из ключевых дорожных и социально-стратегических проектов. На этот и другие проекты Пермский край запросил у Москвы многомиллиардный кредит.