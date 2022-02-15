15 февраля 2022

На масштабную транспортную стройку в Перми потратят еще 900 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция улицы Строителей, первая очередь дороги. Пермь, каток, укладка асфальта, автодорога, новая дорога, дорога, асфальт новый, улица строителей
Построить дорогу должны в 2023 году Фото:

Пермские власти объявили конкурс на поиск подрядчика, который выполнит вторую часть работ масштабной транспортной стройки в Перми «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». Стартовая цена аукциона составляет 914,5 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок.

«Объявлен открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству автомобильной дороги „Переход ул. Строителей — площадь Гайдара“. Очередной участок от улицы Вишерской до примыкания к улице Папанинцев», — указано в закупке.

Согласно техзаданию, участок дороги будущему подрядчику необходимо будет приступить к работам в апреле 2022 года. Построить дорогу должны до 15 октября 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало: реконструкция улицы Строителей началась летом 2019 года. Общая стоимость проекта, протяженностью около семи километров, составляет 10,5 млрд рублей. Краевые власти называют реконструкцию дороги одним из ключевых дорожных и социально-стратегических проектов. На этот и другие проекты Пермский край запросил у Москвы многомиллиардный кредит.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пермские власти объявили конкурс на поиск подрядчика, который выполнит вторую часть работ масштабной транспортной стройки в Перми «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». Стартовая цена аукциона составляет 914,5 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок. «Объявлен открытый конкурс в электронной форме на проведение работ по строительству автомобильной дороги „Переход ул. Строителей — площадь Гайдара“. Очередной участок от улицы Вишерской до примыкания к улице Папанинцев», — указано в закупке. Согласно техзаданию, участок дороги будущему подрядчику необходимо будет приступить к работам в апреле 2022 года. Построить дорогу должны до 15 октября 2023 года. Ранее URA.RU сообщало: реконструкция улицы Строителей началась летом 2019 года. Общая стоимость проекта, протяженностью около семи километров, составляет 10,5 млрд рублей. Краевые власти называют реконструкцию дороги одним из ключевых дорожных и социально-стратегических проектов. На этот и другие проекты Пермский край запросил у Москвы многомиллиардный кредит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...