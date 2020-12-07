В Перми у «Сбера» забрали землю ради строительства дороги

Имущество «Сбербанка» изъято под строительство дороги Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Пермского края изъяли несколько земельных участков в Дзержинском районе Перми под строительство улицы Строителей. Распоряжение опубликовано на сайте министерства транспорта края. В числе юридических лиц, которые лишились имущества, значится и «Сбербанк».

«Изъять для госнужд Пермского края в целях размещения объекта регионального значения „Автодорога переход ул Строителей-пл Гайдара“ земельные участки и расположенные на таких земельных участках объекты недвижимости. […] Уведомить об изъятии земельного участка и объекта недвижимого имущества, расположенного на таком участке ПАО „Сбербанк“», — говорится в распоряжении. Указано, что объекты недвижимости расположены по ул Барамзиной, 18. Общая площадь земли составляет 2700 кв метров.

Реконструкция ул Строителей началась летом 2019 года. Общая стоимость проекта, протяженностью около семи километров, составляет 10,5 млрд рублей. Краевые власти называют реконструкцию дороги одним из ключевых дорожных и социально-стратегических проектов. Предполагается, что дорога будет сдана к 2024 году.