Математик предрек наступление шестой волны COVID в апреле

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Ситуация с коронавирусом может усугубиться в апреле, уверен математик Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пятая волна коронавируса, начавшаяся в РФ несколько месяцев назад, не станет последней. С началом летнего сезона 2022 года ситуация с инфекцией может усугубиться, считает руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков.

«До лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать. Примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас», — цитирует Боровкова РИА «Новости».

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что уровень заболеваемости и госпитализации в России говорит о том, что в стране наступил пик пятой волны коронавируса, связанный с приходом штамма «Омикрон». Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU заявил, что волна «Омикрона» в России пройдет в два раза быстрее, то есть продлится не четыре, а два месяца.

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Пятая волна коронавируса, начавшаяся в РФ несколько месяцев назад, не станет последней. С началом летнего сезона 2022 года ситуация с инфекцией может усугубиться, считает руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков. «До лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать. Примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас», — цитирует Боровкова РИА «Новости». Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что уровень заболеваемости и госпитализации в России говорит о том, что в стране наступил пик пятой волны коронавируса, связанный с приходом штамма «Омикрон». Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU заявил, что волна «Омикрона» в России пройдет в два раза быстрее, то есть продлится не четыре, а два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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