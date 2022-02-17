Математик предрек наступление шестой волны COVID в апреле

17 февраля 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Ситуация с коронавирусом может усугубиться в апреле, уверен математик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пятая волна коронавируса, начавшаяся в РФ несколько месяцев назад, не станет последней. С началом летнего сезона 2022 года ситуация с инфекцией может усугубиться, считает руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков. «До лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать. Примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас», — цитирует Боровкова РИА «Новости». Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что уровень заболеваемости и госпитализации в России говорит о том, что в стране наступил пик пятой волны коронавируса, связанный с приходом штамма «Омикрон». Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU заявил, что волна «Омикрона» в России пройдет в два раза быстрее, то есть продлится не четыре, а два месяца. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пятая волна коронавируса, начавшаяся в РФ несколько месяцев назад, не станет последней. С началом летнего сезона 2022 года ситуация с инфекцией может усугубиться, считает руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков. «До лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать. Примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас», — цитирует Боровкова РИА «Новости». Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что уровень заболеваемости и госпитализации в России говорит о том, что в стране наступил пик пятой волны коронавируса, связанный с приходом штамма «Омикрон». Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU заявил, что волна «Омикрона» в России пройдет в два раза быстрее, то есть продлится не четыре, а два месяца.