На маршруте трассы Москва — Екатеринбург провели раскопки

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На месте будущего автобана не обнаружили объектов культурного наследия РФ Фото:

На маршруте будущего автобана Москва — Казань — Екатеринбург провели раскопки для выявления объектов культурного наследия. Об этом управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области сообщило в документе, опубликованном на своем официальном сайте. Также к документу прикреплен маршрут будущей автомагистрали.

«Эксперт пришел к выводу, что на территории объекта планируемого строительства, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр, отсутствуют», — говорится в документе, опубликованном на сайте. В документе уточняется, что специалисты провели полсотни раскопок для исследования почвы. Они проходили на отрезке трассы в Красноуфимском районе, возле границы между Свердловской областью и Башкирией.

В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин анонсировал продолжение строительства автобана Москва — Казань до Екатеринбурга. На большинстве участков проезд будет бесплатным. Строительство высокоскоростной магистрали обойдется в 260 миллиардов рублей и закончится к 2024 году.

Маршрут трассы Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит

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На маршруте будущего автобана Москва — Казань — Екатеринбург провели раскопки для выявления объектов культурного наследия. Об этом управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области сообщило в документе, опубликованном на своем официальном сайте. Также к документу прикреплен маршрут будущей автомагистрали. «Эксперт пришел к выводу, что на территории объекта планируемого строительства, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр, отсутствуют», — говорится в документе, опубликованном на сайте. В документе уточняется, что специалисты провели полсотни раскопок для исследования почвы. Они проходили на отрезке трассы в Красноуфимском районе, возле границы между Свердловской областью и Башкирией. В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин анонсировал продолжение строительства автобана Москва — Казань до Екатеринбурга. На большинстве участков проезд будет бесплатным. Строительство высокоскоростной магистрали обойдется в 260 миллиардов рублей и закончится к 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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