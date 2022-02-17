На маршруте трассы Москва — Екатеринбург провели раскопки

На маршруте будущего автобана Москва — Казань — Екатеринбург провели раскопки для выявления объектов культурного наследия. Об этом управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области сообщило в документе, опубликованном на своем официальном сайте. Также к документу прикреплен маршрут будущей автомагистрали.
«Эксперт пришел к выводу, что на территории объекта планируемого строительства, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр, отсутствуют», — говорится в документе, опубликованном на сайте. В документе уточняется, что специалисты провели полсотни раскопок для исследования почвы. Они проходили на отрезке трассы в Красноуфимском районе, возле границы между Свердловской областью и Башкирией.
На маршруте будущего автобана Москва — Казань — Екатеринбург провели раскопки для выявления объектов культурного наследия. Об этом управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области сообщило в документе, опубликованном на своем официальном сайте. Также к документу прикреплен маршрут будущей автомагистрали. «Эксперт пришел к выводу, что на территории объекта планируемого строительства, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр, отсутствуют», — говорится в документе, опубликованном на сайте. В документе уточняется, что специалисты провели полсотни раскопок для исследования почвы. Они проходили на отрезке трассы в Красноуфимском районе, возле границы между Свердловской областью и Башкирией. В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин анонсировал продолжение строительства автобана Москва — Казань до Екатеринбурга. На большинстве участков проезд будет бесплатным. Строительство высокоскоростной магистрали обойдется в 260 миллиардов рублей и закончится к 2024 году.