На маршруте трассы Москва — Екатеринбург провели раскопки

17 февраля 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

На месте будущего автобана не обнаружили объектов культурного наследия РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На маршруте будущего автобана Москва — Казань — Екатеринбург провели раскопки для выявления объектов культурного наследия. Об этом управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области сообщило в документе, опубликованном на своем официальном сайте. Также к документу прикреплен маршрут будущей автомагистрали. «Эксперт пришел к выводу, что на территории объекта планируемого строительства, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр, отсутствуют», — говорится в документе, опубликованном на сайте. В документе уточняется, что специалисты провели полсотни раскопок для исследования почвы. Они проходили на отрезке трассы в Красноуфимском районе, возле границы между Свердловской областью и Башкирией. В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин анонсировал продолжение строительства автобана Москва — Казань до Екатеринбурга. На большинстве участков проезд будет бесплатным. Строительство высокоскоростной магистрали обойдется в 260 миллиардов рублей и закончится к 2024 году. Маршрут трассы Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит Официальный сайт управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На маршруте будущего автобана Москва — Казань — Екатеринбург провели раскопки для выявления объектов культурного наследия. Об этом управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области сообщило в документе, опубликованном на своем официальном сайте. Также к документу прикреплен маршрут будущей автомагистрали. «Эксперт пришел к выводу, что на территории объекта планируемого строительства, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, объекты археологического наследия, включенные в единый государственный реестр, отсутствуют», — говорится в документе, опубликованном на сайте. В документе уточняется, что специалисты провели полсотни раскопок для исследования почвы. Они проходили на отрезке трассы в Красноуфимском районе, возле границы между Свердловской областью и Башкирией. В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин анонсировал продолжение строительства автобана Москва — Казань до Екатеринбурга. На большинстве участков проезд будет бесплатным. Строительство высокоскоростной магистрали обойдется в 260 миллиардов рублей и закончится к 2024 году.