17 февраля 2022

Мужчина устроил дебош в ТРЦ на Уралмаше. Видео

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Мужчина нанес себе телесные увечья ножом, когда его задерживал ОМОН Фото:

Вечером 17 февраля неизвестный устроил дебош в екатеринбургском ТРЦ «Veer Mall» на Уралмаше. Во время того, как его задерживал ОМОН, он нанес себе раны ножом. Об этом журналистам сообщил очевидец.

«В ТРЦ „Veer Mall“ мужчина напал с ножом на продавца. Тут же приехал ОМОН, перцовым баллончиком обезвредил мужчину, а тот ножом нанес себе удары ножом. Скорая приехала, поставила капельницу, завязала рану, и его увезли», — рассказала подписчица группы «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

Обновлено в 11:55: «Гражданин, о котором идет речь, сейчас находится в больнице. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Сотрудниками территориального ОВД по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление более точных и подробных обстоятельств случившегося, по итогам которых будет принято обоснованное решение» — отметил руководитель пресс-службы УМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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Вечером 17 февраля неизвестный устроил дебош в екатеринбургском ТРЦ «Veer Mall» на Уралмаше. Во время того, как его задерживал ОМОН, он нанес себе раны ножом. Об этом журналистам сообщил очевидец. «В ТРЦ „Veer Mall“ мужчина напал с ножом на продавца. Тут же приехал ОМОН, перцовым баллончиком обезвредил мужчину, а тот ножом нанес себе удары ножом. Скорая приехала, поставила капельницу, завязала рану, и его увезли», — рассказала подписчица группы «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Обновлено в 11:55: «Гражданин, о котором идет речь, сейчас находится в больнице. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Сотрудниками территориального ОВД по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление более точных и подробных обстоятельств случившегося, по итогам которых будет принято обоснованное решение» — отметил руководитель пресс-службы УМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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