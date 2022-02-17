Вечером 17 февраля неизвестный устроил дебош в екатеринбургском ТРЦ «Veer Mall» на Уралмаше. Во время того, как его задерживал ОМОН, он нанес себе раны ножом. Об этом журналистам сообщил очевидец.
«В ТРЦ „Veer Mall“ мужчина напал с ножом на продавца. Тут же приехал ОМОН, перцовым баллончиком обезвредил мужчину, а тот ножом нанес себе удары ножом. Скорая приехала, поставила капельницу, завязала рану, и его увезли», — рассказала подписчица группы «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.
Обновлено в 11:55: «Гражданин, о котором идет речь, сейчас находится в больнице. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Сотрудниками территориального ОВД по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление более точных и подробных обстоятельств случившегося, по итогам которых будет принято обоснованное решение» — отметил руководитель пресс-службы УМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Вечером 17 февраля неизвестный устроил дебош в екатеринбургском ТРЦ «Veer Mall» на Уралмаше. Во время того, как его задерживал ОМОН, он нанес себе раны ножом. Об этом журналистам сообщил очевидец. «В ТРЦ „Veer Mall“ мужчина напал с ножом на продавца. Тут же приехал ОМОН, перцовым баллончиком обезвредил мужчину, а тот ножом нанес себе удары ножом. Скорая приехала, поставила капельницу, завязала рану, и его увезли», — рассказала подписчица группы «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Обновлено в 11:55: «Гражданин, о котором идет речь, сейчас находится в больнице. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Сотрудниками территориального ОВД по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление более точных и подробных обстоятельств случившегося, по итогам которых будет принято обоснованное решение» — отметил руководитель пресс-службы УМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.