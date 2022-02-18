Губернатор Свердловской области вывел студентов с дистанта

18 февраля 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому с дистанционного обучения на очное выйдут студенты техникумов и колледжей с 21 февраля. Соответствующий документ расположен на официальном сайте правовой информации региона. «Пункт 19-1 признать утратившим силу», — сообщается в тексте документа. Пункт 19-1 содержал информацию об организации дистанционного обучения с 2 по 16 февраля для всех видов учебных организаций, за исключением ВУЗов. На дистант свердловские власти вывели школьников и студентов средне-специальных учебных заведений 2 февраля. Кроме того, ограничения включали ранние каникулы для первоклассников, а также рекомендации на переход на «удаленку» для детских организаций дополнительного образования, включая спортивные секции. В первую очередь разрешили детям посещать кружки и спортклубы, следом, с 17 февраля, разрешили школьникам выйти в школы. На брифинге 16 февраля Павел Креков рассказал, что власти не намерены выпускать с дистанционки студентов училищ, колледжей и техникумов. Хотя, один из колледжей в Екатеринбурге ослушался распоряжения региональных властей.