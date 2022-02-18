Губернатор Свердловской области вывел студентов с дистанта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, учитель, онлайн трансляция, онлайн, удаленка, дистанционное обучение, дистант
Свердловские студенты колледжей сидели на дистанционном обучении со 2 февраля Фото:

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому с дистанционного обучения на очное выйдут студенты техникумов и колледжей с 21 февраля. Соответствующий документ расположен на официальном сайте правовой информации региона.

«Пункт 19-1 признать утратившим силу», — сообщается в тексте документа. Пункт 19-1 содержал информацию об организации дистанционного обучения с 2 по 16 февраля для всех видов учебных организаций, за исключением ВУЗов.

На дистант свердловские власти вывели школьников и студентов средне-специальных учебных заведений 2 февраля. Кроме того, ограничения включали ранние каникулы для первоклассников, а также рекомендации на переход на «удаленку» для детских организаций дополнительного образования, включая спортивные секции. В первую очередь разрешили детям посещать кружки и спортклубы, следом, с 17 февраля, разрешили школьникам выйти в школы. На брифинге 16 февраля Павел Креков рассказал, что власти не намерены выпускать с дистанционки студентов училищ, колледжей и техникумов. Хотя, один из колледжей в Екатеринбурге ослушался распоряжения региональных властей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому с дистанционного обучения на очное выйдут студенты техникумов и колледжей с 21 февраля. Соответствующий документ расположен на официальном сайте правовой информации региона. «Пункт 19-1 признать утратившим силу», — сообщается в тексте документа. Пункт 19-1 содержал информацию об организации дистанционного обучения с 2 по 16 февраля для всех видов учебных организаций, за исключением ВУЗов. На дистант свердловские власти вывели школьников и студентов средне-специальных учебных заведений 2 февраля. Кроме того, ограничения включали ранние каникулы для первоклассников, а также рекомендации на переход на «удаленку» для детских организаций дополнительного образования, включая спортивные секции. В первую очередь разрешили детям посещать кружки и спортклубы, следом, с 17 февраля, разрешили школьникам выйти в школы. На брифинге 16 февраля Павел Креков рассказал, что власти не намерены выпускать с дистанционки студентов училищ, колледжей и техникумов. Хотя, один из колледжей в Екатеринбурге ослушался распоряжения региональных властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...