Экономист Гинько: Россия автоматически откажется от использования доллара

14 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Курс доллара в России будет отрываться от реальности Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Россия автоматически отказывается от использования доллара, так как валюта все меньше используется в расчетах из-за введенных санкций. Об этом в беседе с URA.RU заявил преподаватель РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько. «Долларов с 2021 года нет в Фонде национального благосостояния (ФНБ). К концу текущего года планируется и от евро освободиться. Фонд национального благосостояния будет в разных активах, но не в долларах и евро. Уже много лет снижалась доля доллара в расчетах, в том числе за нефтепродукты. У нас некоторые компании брали только в евро. И сейчас в связи с тем, что были введены санкции, соответственно, использование доллара во внешней торговле будет стремиться к нулю. То есть никто не будет ни покупать за доллар, ни продавать», — сказал Владислав Гинько. «Курс доллара будет отрываться от реалий как таковых. Тут очень сильно может быть как всплеск, так „бах“ и упасть, потому что в какой-то момент трейдеры подумают: „А какой смысл в этом долларе?“. Потому что его реально невозможно использовать», — добавил он. Гинько отметил, что заметна тенденция на снижение использования американской валюты внутри страны. «Приток долларов в Россию будет почти нулевым. Ввозить доллары никто не будет главным образом из-за санкций. Об этом очень мало говорят, но я бы хотел это подчеркнуть, что курс доллара становится на очень небольших объемах спроса и предложения. Причем спрос тоже не очень высокий. Видна динамика, что в последние месяцы спрос на доллары падает в России. Это длинный тренд», — заключил экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия автоматически отказывается от использования доллара, так как валюта все меньше используется в расчетах из-за введенных санкций. Об этом в беседе с URA.RU заявил преподаватель РАНХиГС при президенте РФ, экономист Владислав Гинько. «Долларов с 2021 года нет в Фонде национального благосостояния (ФНБ). К концу текущего года планируется и от евро освободиться. Фонд национального благосостояния будет в разных активах, но не в долларах и евро. Уже много лет снижалась доля доллара в расчетах, в том числе за нефтепродукты. У нас некоторые компании брали только в евро. И сейчас в связи с тем, что были введены санкции, соответственно, использование доллара во внешней торговле будет стремиться к нулю. То есть никто не будет ни покупать за доллар, ни продавать», — сказал Владислав Гинько. «Курс доллара будет отрываться от реалий как таковых. Тут очень сильно может быть как всплеск, так „бах“ и упасть, потому что в какой-то момент трейдеры подумают: „А какой смысл в этом долларе?“. Потому что его реально невозможно использовать», — добавил он. Гинько отметил, что заметна тенденция на снижение использования американской валюты внутри страны. «Приток долларов в Россию будет почти нулевым. Ввозить доллары никто не будет главным образом из-за санкций. Об этом очень мало говорят, но я бы хотел это подчеркнуть, что курс доллара становится на очень небольших объемах спроса и предложения. Причем спрос тоже не очень высокий. Видна динамика, что в последние месяцы спрос на доллары падает в России. Это длинный тренд», — заключил экономист.