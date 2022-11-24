Экономист предупредил о падении рубля до 70 за доллар

25 ноября 2022 в 09:11 Размер текста - 17 +

Бюджет все равно завязан на нефтегазовом секторе, заявил Алексей Кричевский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине В 2023 году доллар может стоить значительно дороже. Об этом заявил финансовый эксперт, автор telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. «С учетом того, что экспортироваться топлива сейчас будет меньше, а цены не будут такими, как на протяжении всего этого года, то стоит ожидать доллар в следующем году в районе 70 рублей», — сказал Кричевский. Его слова приводит российская газета RG.ru. Он добавил, что бюджет все равно завязан на нефтегазовом секторе. Экономист отметил, что до конца 2022 года стоит ожидать небольшую нестабильность с пиками в 60-62 рубля за доллар. Также он предположил, что «возможно снижение до 63-64 рублей». Ранее курс доллара с 8 августа впервые опустился ниже 60 рублей. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин предположил, что доллар может стоить менее 50 рублей. Также эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин предупредил, что из-за снижения сырьевых цен курс рубля к китайскому юаню и гонконгскому доллару может опуститься, напоминает телеканал 360.

В 2023 году доллар может стоить значительно дороже. Об этом заявил финансовый эксперт, автор telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. «С учетом того, что экспортироваться топлива сейчас будет меньше, а цены не будут такими, как на протяжении всего этого года, то стоит ожидать доллар в следующем году в районе 70 рублей», — сказал Кричевский. Его слова приводит российская газета RG.ru. Он добавил, что бюджет все равно завязан на нефтегазовом секторе. Экономист отметил, что до конца 2022 года стоит ожидать небольшую нестабильность с пиками в 60-62 рубля за доллар. Также он предположил, что «возможно снижение до 63-64 рублей». Ранее курс доллара с 8 августа впервые опустился ниже 60 рублей. Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин предположил, что доллар может стоить менее 50 рублей. Также эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин предупредил, что из-за снижения сырьевых цен курс рубля к китайскому юаню и гонконгскому доллару может опуститься, напоминает телеканал 360.