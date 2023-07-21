21 июля 2023

В компании «Этажи» перечислили риски слабого рубля для рынка недвижимости

Директор компании «Этажи»: слабый рубль может стать причиной сокращения доступности жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Слабый рубль снизит доступность жилья для россиян Фото:
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Снижение курса российского рубля создает целый ряд рисков для рынка недвижимости и может стать причиной сокращения доступности жилья. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

«Нельзя недооценивать влияние курса российского рубля на себестоимость строительства, покупательскую способность населения и объем предложения на рынке первичного жилья. Снижение курса рубля ведет к росту себестоимости строительных материалов, даже тех, что полностью производятся из отечественного сырья из-за повышения цен на зарубежные аналоги. А рост себестоимости строительства — это либо повышение цен на квартиры, либо сокращение маржинальности девелоперов, за которым последуют снижение объема доступного предложения. Поэтому в любом случае слабый курс рубля — это мощное ценовое давление в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — ответил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Также, по словам Хусаинова, слабый рубль сокращает покупательскую способность населения за счет увеличения их затрат на повседневные нужды и начинает формировать отложенный спрос на рынке жилья, поскольку необходимость в улучшении жилищных условий у людей не пропадает. «Еще один риск — это сокращение привлекательности нашего рынка труда для иностранной рабочей силы, в результате это может стать причиной роста стоимости их услуг», — добавил собеседник агентства.

Кроме того, отметил эксперт, снижение рубля также повлияет на решения Центробанка РФ. «Слабый рубль повышает риск роста учетной ставки Центробанком, а это снижение доступности, как кредитов для покупателей жилья, так и для девелоперов», — заключил Хусаинов.

С начала 2023 года курс рубля значительно ослабел к доллару и евро. В январе за доллар давали в районе 70 рублей, а за евро — 75. На данный момент, доллар оценивается в 90,85 рублей, евро — 101,83.

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Снижение курса российского рубля создает целый ряд рисков для рынка недвижимости и может стать причиной сокращения доступности жилья. Об этом URA.RU рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. «Нельзя недооценивать влияние курса российского рубля на себестоимость строительства, покупательскую способность населения и объем предложения на рынке первичного жилья. Снижение курса рубля ведет к росту себестоимости строительных материалов, даже тех, что полностью производятся из отечественного сырья из-за повышения цен на зарубежные аналоги. А рост себестоимости строительства — это либо повышение цен на квартиры, либо сокращение маржинальности девелоперов, за которым последуют снижение объема доступного предложения. Поэтому в любом случае слабый курс рубля — это мощное ценовое давление в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — ответил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Также, по словам Хусаинова, слабый рубль сокращает покупательскую способность населения за счет увеличения их затрат на повседневные нужды и начинает формировать отложенный спрос на рынке жилья, поскольку необходимость в улучшении жилищных условий у людей не пропадает. «Еще один риск — это сокращение привлекательности нашего рынка труда для иностранной рабочей силы, в результате это может стать причиной роста стоимости их услуг», — добавил собеседник агентства. Кроме того, отметил эксперт, снижение рубля также повлияет на решения Центробанка РФ. «Слабый рубль повышает риск роста учетной ставки Центробанком, а это снижение доступности, как кредитов для покупателей жилья, так и для девелоперов», — заключил Хусаинов. С начала 2023 года курс рубля значительно ослабел к доллару и евро. В январе за доллар давали в районе 70 рублей, а за евро — 75. На данный момент, доллар оценивается в 90,85 рублей, евро — 101,83.
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