Сон ребенка против графика родителей: перенесут ли в школах начало занятий на девять утра

Перенос начала школьных занятий на 9:00 утра невозможен, поскольку это не согласуется с рабочим графиком родителей. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он также выразил сомнение, что дополнительные полчаса сна существенно повлияют на продуктивность учеников.
Как отметил Онищенко, такие изменения могут привести к серьезным социальным последствиям. При этом он подчеркнул, что вопросы здоровья детей и адаптации сложной школьной программы требуют постоянного и комплексного решения с медицинской и педагогической точек зрения. Перенесут ли начало занятий в российских школах — в материале URA.RU.
Предложение о переносе
Депутаты фракции ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого 1 октября внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий устанавливать начало школьных занятий не раньше 9:00. В пояснительной записке к документу указано, что цель предложения — сохранение и укрепление здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания.
Как отмечают парламентарии, в выходные и праздничные дни могут проводиться внеучебные мероприятия: культурные, спортивные и воспитательные. Они не являются частью учебного плана и проходят в ином формате, чем стандартные уроки.
По словам одного из авторов инициативы, председателя думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, нагрузка на школьников сегодня чрезвычайно высока: помимо посещения уроков, многим, особенно старшеклассникам, приходится дополнительно заниматься с репетиторами. Выполнение домашних заданий также отнимает много времени, в результате чего дети вынуждены тратить на освоение программы до 10–12 часов в день.
Леонов подчеркнул, что перенос начала уроков на 9:00 позволит детям лучше высыпаться, а родителям — без спешки отвезти их в школу перед началом рабочего дня. Что касается пятидневной учебной недели, депутат пояснил, что при шестидневке невозможно организовать полноценный семейный отдых, а одного воскресного дня ученикам недостаточно для восстановления сил.
Заслуженный учитель РФ не поддержал идею
Проблема перегруженности школьников не исчезнет из-за переноса начала занятий на 09:00, поскольку количество уроков останется прежним. Такое мнение высказал заслуженный учитель России Александр Снегуров. По словам эксперта, стоит учесть, что сегодня в разных школах уроки начинаются в разное время: в 08:00, 08:30 или в 09:00. Если подходить к вопросу с точки зрения психофизиологии ребенка, то более поздний старт занятий может быть полезным, отметил педагог.
Снегуров добавил, что многие ученики приходят на занятия без завтрака, на уроках зевают и выглядят уставшими. Однако, по его словам, это состояние сохранится, даже если позволить детям спать до 10:00. Эксперт также указал, что некоторые родители вынуждены приводить детей в школу задолго до начала уроков, чтобы успеть на работу. В такой ситуации интересы психофизиологического здоровья ребенка вступают в противоречие с социальными обстоятельствами.
Кроме того, сдвиг учебного графика повлечет за собой необходимость менять расписание внешкольной активности: занятий в музыкальных школах, кружках и спортивных секциях. Их режим работы уже синхронизирован с действующим учебным распорядком, подчеркнул специалист.
Народный учитель раскритиковал инициативу
Помимо этого, народный учитель России Ефим Рачевский также не поддержал идею и заявил, что считает бессмысленной инициативу о переносе начала школьных занятий на 9:00. Как отметил педагог, подобное нововведение создаст неудобства для родителей учащихся. Рачевский также предположил, что это решение вызовет у них лишь неприятие.
"Родители младших школьников, которые стараются до того пойти на работу, отвезти детей, накормить их завтраком и так далее. А поскольку объем обязательных дисциплин сокращен не будет, значит, чем позже они начнутся, тем позже они закончатся. Давайте вспомним, что у нас нет длинного светового дня, особенно зимой, мы живем в определенных широтах, не вижу никакого смысла, будет гигантское социальное отторжение", – пояснил Рачевский.
Плюсы переноса уроков
По мнению детского и семейного психолога, консультанта по детскому развитию и нейропсихолога Марии Тодоровой, перенос начала школьных занятий на 9:00 способен принести ученикам существенную пользу. Эксперт пояснила, что пик умственной активности ребенка приходится примерно на промежуток с девяти до 11 утра: в это время повышается концентрация внимания и улучшается память.
Это связано с тем, что детей будят довольно рано, и только к 9:00 мозг выходит на полноценный режим работы. Если же начинать уроки слишком рано или будить ребенка прямо перед школой, то первые занятия часто проходят впустую, так как ученик еще не успел окончательно проснуться, пояснила Тодорова.
Специалист добавила, что более позднее начало учебного дня также помогает снизить уровень стресса. Дети, которых поднимают спозаранку, чаще испытывают усталость и головные боли, хуже переносят нагрузки и быстрее теряют мотивацию к учебе.
В то же время у такого решения есть и недостатки. Многие родители, которые начинают работать с восьми утра, привыкли приводить детей в школу к 7:30–7:50. Если уроки будут начинаться позже, перед семьями встанет проблема того, где и с кем будет находиться ребенок до начала занятий.
«Возможно, школам придется подумать о какой-то системе утреннего присмотра или кружках, чтобы поддержать семьи, которым трудно перестроить привычный график. Без этого перенос времени начала уроков может стать источником новых конфликтов и неудобств в семьях», — подчеркнула нейропсихолог.
По словам Тодоровой, сама идея сделать школьное утро более мягким и щадящим абсолютно оправданна. Однако важно, чтобы вместе с изменением расписания государство и школы предложили родителям конкретные решения, которые помогут им адаптироваться к новому графику. Несмотря на все плюсы и минусы предложения ЛДПР, точного ответа на вопрос о том, перенесут ли начало школьного дня на 9:00, нет.
Ограничение продолжительности школьного дня
Министерство просвещения РФ утвердило единый режим работы для всех школ страны. Согласно новым правилам, с 1 сентября этого года были отменены нулевые уроки и обучение в три смены.
Занятия первой смены теперь начинаются не раньше 8:00, а для второй смены — заканчиваются не позже 19:00. Кроме того, для учеников 5-х и 9-х классов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья ввели обучение исключительно в первую смену.
